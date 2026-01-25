Garlasco, nuova testimonianza terremota il processo: ex colonnello smonta la versione Sempio e apre scenari inediti

Lo scontrino che riapre il caso

L’interrogatorio di Andrea Sempio torna al centro dell’inchiesta sul delitto di Garlasco per il nodo dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Quel documento, datato mattina del 13 agosto 2007, è da anni indicato come possibile supporto all’alibi del giovane, mentre veniva uccisa Chiara Poggi.

Secondo quanto riferito da Sempio, durante le sommarie informazioni in caserma si sarebbe allontanato due volte, la seconda proprio per recuperare lo scontrino e consegnarlo ai carabinieri. Questa versione, però, viene ora messa in discussione dall’ex colonnello dell’Arma.

La distanza temporale tra il delitto e il rinvenimento formale del titolo di parcheggio, unita alle incongruenze nei verbali, rende strategico ogni dettaglio su chi materialmente andò a prendere il documento e su come fu acquisito agli atti.

La smentita dell’ex colonnello

L’ex colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese, oggi in pensione, ha escluso in modo netto la ricostruzione di Sempio. Intervenendo in collegamento con Quarto Grado, ha affermato: «Escludo categoricamente» che il ragazzo abbia lasciato la caserma per recuperare lo scontrino del parcheggio di Vigevano.

Secondo Cassese, sarebbe «più verosimile» che a tornare a casa per prendere il documento sia stato il padre di Sempio, presente in caserma quel giorno. Se l’indagato si fosse davvero allontanato, spiega l’ex ufficiale, il verbale sarebbe stato formalmente chiuso e poi riaperto per registrare l’interruzione, cosa che non risulterebbe dagli atti disponibili.

Per Cassese è più plausibile che del titolo d’acquisto si sia parlato mentre Sempio era in compagnia del padre, e che sia stato proprio il genitore a occuparsi materialmente del recupero dello scontrino.

Verbali, orari e nuove incongruenze

Le ombre si allungano anche sulla gestione degli interrogatori in caserma. Come ricostruito dal Corriere della Sera, Sempio fu ascoltato dal maresciallo capo Flavio Devecchi e dal capitano Cassese per circa quattro ore, dalle 10:30 alle 14:40. Nello stesso arco temporale vennero sentiti anche gli amici Biasibetti (11:25-12:10) e Capra (13:25-14:20).

Dai verbali sembrerebbe che i tre ragazzi siano stati ascoltati in parte in contemporanea, un’anomalia emersa con la nuova inchiesta e che rende ancora più delicata la ricostruzione di quelle ore. A complicare il quadro c’è poi l’interruzione dell’audizione di Sempio per almeno due volte: la prima per l’intervento dell’ambulanza, causato da un malore dovuto all’influenza, la seconda – secondo Sempio – per il recupero dello scontrino.

Proprio quest’ultimo passaggio viene però smentito con forza da Cassese, che invita a rileggere gli atti alla luce di una diversa dinamica sull’acquisizione del documento di parcheggio.

