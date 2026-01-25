Garlasco, nuova testimonianza terremota il processo: ex colonnello smonta la versione Sempio e apre scenari inediti

Garlasco, nuova testimonianza terremota il processo: ex colonnello smonta la versione Sempio e apre scenari inediti

Lo scontrino che riapre il caso

L’interrogatorio di Andrea Sempio torna al centro dell’inchiesta sul delitto di Garlasco per il nodo dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Quel documento, datato mattina del 13 agosto 2007, è da anni indicato come possibile supporto all’alibi del giovane, mentre veniva uccisa Chiara Poggi.

Secondo quanto riferito da Sempio, durante le sommarie informazioni in caserma si sarebbe allontanato due volte, la seconda proprio per recuperare lo scontrino e consegnarlo ai carabinieri. Questa versione, però, viene ora messa in discussione dall’ex colonnello dell’Arma.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La distanza temporale tra il delitto e il rinvenimento formale del titolo di parcheggio, unita alle incongruenze nei verbali, rende strategico ogni dettaglio su chi materialmente andò a prendere il documento e su come fu acquisito agli atti.

La smentita dell’ex colonnello

L’ex colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese, oggi in pensione, ha escluso in modo netto la ricostruzione di Sempio. Intervenendo in collegamento con Quarto Grado, ha affermato: «Escludo categoricamente» che il ragazzo abbia lasciato la caserma per recuperare lo scontrino del parcheggio di Vigevano.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Secondo Cassese, sarebbe «più verosimile» che a tornare a casa per prendere il documento sia stato il padre di Sempio, presente in caserma quel giorno. Se l’indagato si fosse davvero allontanato, spiega l’ex ufficiale, il verbale sarebbe stato formalmente chiuso e poi riaperto per registrare l’interruzione, cosa che non risulterebbe dagli atti disponibili.

Per Cassese è più plausibile che del titolo d’acquisto si sia parlato mentre Sempio era in compagnia del padre, e che sia stato proprio il genitore a occuparsi materialmente del recupero dello scontrino.

Verbali, orari e nuove incongruenze

Le ombre si allungano anche sulla gestione degli interrogatori in caserma. Come ricostruito dal Corriere della Sera, Sempio fu ascoltato dal maresciallo capo Flavio Devecchi e dal capitano Cassese per circa quattro ore, dalle 10:30 alle 14:40. Nello stesso arco temporale vennero sentiti anche gli amici Biasibetti (11:25-12:10) e Capra (13:25-14:20).

Dai verbali sembrerebbe che i tre ragazzi siano stati ascoltati in parte in contemporanea, un’anomalia emersa con la nuova inchiesta e che rende ancora più delicata la ricostruzione di quelle ore. A complicare il quadro c’è poi l’interruzione dell’audizione di Sempio per almeno due volte: la prima per l’intervento dell’ambulanza, causato da un malore dovuto all’influenza, la seconda – secondo Sempio – per il recupero dello scontrino.

Proprio quest’ultimo passaggio viene però smentito con forza da Cassese, che invita a rileggere gli atti alla luce di una diversa dinamica sull’acquisizione del documento di parcheggio.

FAQ

D: Chi è Gennaro Cassese?
R: È un ex colonnello dei carabinieri che seguì le prime fasi investigative sul delitto di Garlasco.

D: Che cosa contesta Cassese ad Andrea Sempio?
R: Contesta la versione secondo cui Sempio sarebbe uscito dalla caserma per recuperare lo scontrino del parcheggio.

D: Perché lo scontrino del parcheggio di Vigevano è importante?
R: Perché colloca Sempio a Vigevano la mattina del 13 agosto 2007, mentre veniva uccisa Chiara Poggi, incidendo sul suo alibi.

D: Che ruolo ha avuto il padre di Sempio secondo Cassese?
R: Secondo l’ex colonnello è più plausibile che sia stato il padre a tornare a casa e prendere lo scontrino.

D: Cosa non torna nei verbali degli interrogatori?
R: Gli orari indicano che Sempio, Biasibetti e Capra sarebbero stati ascoltati in parte in contemporanea, creando un’incongruenza formale.

D: Per quale motivo l’interrogatorio di Sempio fu interrotto una prima volta?
R: Fu sospeso per l’intervento di un’ambulanza, a causa di un malore legato all’influenza.

D: Qual è la posizione di Quarto Grado sul caso?
R: La trasmissione di Gianluigi Nuzzi ospita ricostruzioni e confronti critici, dando spazio anche alle smentite di Cassese.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle incongruenze sugli orari?
R: La ricostruzione degli orari e dei verbali è stata riportata dal Corriere della Sera, citato come fonte nel dibattito mediatico.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com