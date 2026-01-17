Garlasco, Bruzzone sbotta in tv e Brindisi la stuzzica: scontro acceso a Quarto Grado

Scontro a Quarto Grado sul caso Garlasco

Quarto Grado si accende sul caso Garlasco, con un confronto subito teso attorno al contenuto informatico del pc di Alberto Stasi. Al centro, la cartella con file pornografici e la presunta visione da parte di Chiara Poggi, elemento riproposto come snodo del dibattito.

Roberta Bruzzone sostiene che gli atti indichino una fruizione effettiva di quei materiali, ribaltando la precedente narrazione secondo cui la cartella non sarebbe mai stata aperta. La criminologa invoca una verifica “incontrovertibile e verificabile”, sollecitando rigore probatorio e coerenza interpretativa.

Il tono in studio degenera quando Giuseppe Brindisi reagisce con ironia, mettendo in discussione la presunta incontrovertibilità del punto, surriscaldando l’atmosfera. La discussione scivola così dal merito tecnico alla polemica, con interruzioni a catena e personalizzazioni che rendono impraticabile l’approfondimento sul dossier digitale e sulla sua rilevanza processuale.

Botta e risposta tra Bruzzone e Brindisi

Il confronto tra Roberta Bruzzone e Giuseppe Brindisi si inasprisce quando la criminologa rivendica la solidità delle evidenze sulla visione dei file, definendole verificabili e dirimenti. Brindisi replica con una risata e domanda “incontrovertibile di che?”, spostando l’asse dal dato tecnico al registro polemico.

La risposta di Bruzzone è durissima: accusa l’interlocutore di interrompere con osservazioni “farneticanti” e lo incalza sulla gestione della frustrazione, marcando una frattura personale oltre che metodologica. Brindisi contrattacca: dice di non tollerare falsità e insinua che la criminologa “ostenti frustrazione” sui social, tirando in ballo i contenuti su Alberto Stasi.

La tensione si alza ulteriormente quando il giornalista allude a un “rapporto problematico con il sesso”, affermazione che fa esplodere la reazione di Bruzzone. Lei ribalta l’accusa, definendo “discutibili” i post del collega e contestando il livello del contraddittorio. La discussione, ormai fuori tema, sfuma dagli atti del caso Garlasco a scambi personali, con il dato probatorio sul computer che passa in secondo piano a favore di un duello verbale senza mediazioni.

Intervento di Nuzzi e nuova tensione con Gallo

Gianluigi Nuzzi interviene a più riprese per spegnere il conflitto, invitando gli ospiti a moderare i toni con un perentorio “per favore”. Il conduttore tenta di riportare il focus sugli elementi d’indagine, ma il confronto resta sbilanciato sul personale, con scambi che travalicano il merito.

Di fronte all’escalation, Nuzzi decide lo stop pubblicitario per azzerare il clima e rilanciare un contraddittorio ordinato al rientro. L’appello alla misura, tuttavia, incontra resistenze: persiste il rimpallo di accuse e si fatica a ripristinare una cornice di analisi.

La situazione si complica con il collegamento dell’avvocato Fabrizio Gallo, che interrompe Roberta Bruzzone liquidandone l’intervento con un “ma chi se ne frega”. La criminologa reagisce con fermezza, chiede di poter concludere il ragionamento e invita Gallo a calmarsi, sottolineando l’inadeguatezza del tono.

Il botta e risposta si fa rovente: Bruzzone rivendica il diritto a esporre il proprio punto, mentre Gallo rilancia, esasperando la dinamica di scontro. L’ironia sui “tranquillanti” per gli opinionisti fotografa il livello di nervosismo in studio, evidenziando l’impossibilità di un confronto tecnico senza un presidio fermo della conduzione.

L’episodio conferma la difficoltà di tenere il dibattito sul binario probatorio del caso Garlasco, tra interruzioni, personalizzazioni e ripetuti richiami all’ordine da parte della regia e della conduzione.

