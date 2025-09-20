Fisco innovativo 2024: stop a 408 miliardi e nuovo accesso ai conti correnti senza limiti

Fisco innovativo 2024: stop a 408 miliardi e nuovo accesso ai conti correnti senza limiti

stralcio record di 408 miliardi e impatto sui contribuenti

La proposta di stralcio dei debiti fiscali accumulati tra il 2000 e il 2024 prevede una cancellazione senza precedenti di circa 408,5 miliardi di euro, coinvolgendo quasi 9,3 milioni di contribuenti. Questo intervento mira a eliminare il 32% dell’arretrato totale, alleggerendo notevolmente il carico sulle casse pubbliche e sgravando cittadini e imprese da debiti ormai considerati inesigibili o prescritti. Gran parte di questa somma, circa 338 miliardi, deriva da crediti giuridicamente irrecuperabili: si tratta di debiti intestati a soggetti deceduti, società cancellate dal registro delle imprese, posizioni in procedure fallimentari concluse o crediti prescritti.

Inoltre, un ulteriore ammontare di 70,4 miliardi riguarda posizioni ancora formalmente valide, ma per le quali non esistono concrete prospettive di incasso. Questa operazione libererà l’amministrazione pubblica da un peso finanziario e burocratico insostenibile, consentendo di allocare risorse e energie al recupero di crediti realmente esigibili. La ripartizione dello stralcio coinvolge principalmente lo Stato, con oltre 347 miliardi rinunciati, mentre l’INPS perde circa 38 miliardi e i Comuni oltre 5 miliardi. Sebbene si tratti di un taglio netto e drastico, è una misura che serve a riconoscere la realtà economica e a evitare sprechi di risorse pubbliche in tentativi di recupero destinati a fallire.

poteri ampliati per l’accesso diretto ai conti correnti

La riforma introduce un potenziamento significativo delle capacità investigative dell’Agenzia della Riscossione consentendole di accedere in tempo reale ai dati completi relativi ai conti correnti dei contribuenti debitori. Non si tratta più di una consultazione limitata e frammentaria, bensì di un accesso diretto e completo agli archivi bancari, che permetterà di conoscere con precisione non solo l’esistenza di un rapporto finanziario, ma anche il saldo effettivo disponibile su ogni conto.

Questo ampliamento dei poteri rivoluziona le modalità di esecuzione dei pignoramenti, rendendoli più tempestivi ed efficaci, eliminando l’attuale dispersione dovuta alla mancanza di informazioni puntuali. L’Agenzia potrà così assestare interventi mirati esclusivamente su posizioni con reali disponibilità economiche, evitando inutili iniziative su debitori privi di fondi.

Accanto a questo accesso privilegiato al sistema bancario, la riforma prevede anche l’integrazione dei dati della fatturazione elettronica. L’Agenzia potrà analizzare i crediti commerciali vantati dal contribuente verso terzi, sfruttando queste informazioni per avviare azioni esecutive più precise e immediate sui pagamenti in sospeso, potenziando così il recupero tramite pignoramenti mirati dei crediti e garantendo un effetto immediato sulla liquidità del debitore.

Per supportare queste nuove funzioni, sarà necessario un adeguamento organico delle risorse umane e tecnologiche dell’Agenzia, con l’assunzione di personale specializzato soprattutto in ambito informatico e giuridico, al fine di gestire efficacemente i flussi di dati e proteggere le informazioni sensibili nel rispetto della normativa privacy.

nuove strategie per rendere la riscossione più efficace

Le nuove strategie per ottimizzare la riscossione si concentrano sull’efficienza e la precisione delle procedure di recupero dei crediti fiscali. L’Agenzia della Riscossione potrà finalmente disporre di strumenti avanzati per individuare tempestivamente i debitori con reali capacità di pagamento, eliminando ogni spreco di risorse su posizioni senza prospettive concrete. La digitalizzazione delle notifiche, tramite piattaforme come Send, velocizza il flusso delle comunicazioni, riducendo i tempi e i passaggi burocratici che oggi rallentano l’attività esecutiva.

In parallelo, sarà limitato l’abuso della rateizzazione che, se da una parte deve rimanere uno strumento di supporto per i contribuenti, dall’altra non può trasformarsi in una forma di dilazione perpetua. Il controllo sulla concessione delle dilazioni sarà quindi più rigoroso, per garantire un equilibrio tra facilità di pagamento e tempestività nella riscossione.

La commissione sottolinea inoltre l’importanza di una gestione più mirata dei carichi affidati all’agente della riscossione: ogni credito sarà preventivamente classificato e analizzato in base alla probabilità di incasso, permettendo di concentrare le energie solo sulle posizioni effettivamente esigibili. Questa selezione preventiva delle pratiche favorirà un utilizzo più produttivo delle risorse e ridurrà drasticamente i tempi necessari per concludere le procedure.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche all’integrazione tra le banche dati e le informazioni provenienti dalla fatturazione elettronica, che consentiranno di individuare rapidamente le relazioni commerciali del debitore e di eseguire in modo chirurgico i pignoramenti sui crediti vantati verso terzi. Questo approccio garantisce una riscossione più tempestiva e un recupero più efficace, superando gli attuali limiti della burocrazia.

 

