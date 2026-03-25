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Fattura elettronica tardiva, come tutelare il diritto alla detrazione Iva secondo le regole vigenti

Fattura elettronica tardiva, come tutelare il diritto alla detrazione Iva secondo le regole vigenti

Fatture elettroniche in ritardo: quando e come detrarre l’Iva

Professionisti e imprese che ricevono fatture elettroniche il mese successivo all’operazione si interrogano su quando esercitare la detrazione Iva.
In Italia, le regole fissate dal Decreto Legge n. 119/2018 consentono la cosiddetta retro-detrazione, superando lo sfasamento temporale tra acquisto e documento.
Il tema riguarda tutte le partite Iva – mensili e trimestrali – che ricevono fatture tramite Sistema di Interscambio, con particolare attenzione al termine del giorno 15 del mese successivo. Le norme definiscono infatti il momento in cui sorge il diritto alla detrazione (quando l’imposta è esigibile) e quando può essere esercitato (quando si possiede la fattura).

Queste regole, applicate correttamente in contabilità e nei software gestionali, permettono di evitare ritardi nel recupero dell’Iva e ridurre il rischio di errori e contestazioni.

In sintesi:

  • La detrazione Iva segue il principio di esigibilità e il possesso della fattura.
  • Fattura ricevuta entro il 15 consente retro-detrazione nel mese precedente.
  • Fondamentale monitorare la data di ricezione nel Sistema di Interscambio.
  • Per fatture differite conta la data dell’operazione, non di ricezione.

Il diritto alla detrazione Iva nasce quando l’imposta diventa esigibile e il contribuente possiede la fattura elettronica.
Per i contribuenti Iva mensili, se il documento relativo a un acquisto di marzo viene ricevuto entro il 15 aprile, l’Iva può confluire nella liquidazione di marzo, versata entro il 16 aprile.
Se la fattura arriva dal 16 aprile in poi, la detrazione slitta necessariamente alla liquidazione di aprile, con versamento al 16 maggio.

A fine anno non è ammessa retro-detrazione sull’esercizio precedente: una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 confluisce nella liquidazione di gennaio 2027 e nella dichiarazione Iva relativa al 2027.
Per i contribuenti trimestrali, la detrazione è ammessa se la fattura è ricevuta e annotata entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, salvo le specifiche eccezioni di fine anno.

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza dell’11 febbraio 2026 (causa T-689/24, I.S.A.), ha ribadito il principio di neutralità Iva: il diritto alla detrazione va garantito quando i requisiti sostanziali sono rispettati, pur nel rispetto degli obblighi formali previsti dalla normativa italiana.

Gestione pratica in contabilità e nei software gestionali

L’operatività richiede coerenza tra dati del file .xml trasmesso via Sistema di Interscambio e le impostazioni del software contabile.
Quando una fattura relativa a un acquisto di marzo arriva, ad esempio, il 10 aprile, non vanno modificate artificialmente le date: occorre utilizzare correttamente i campi previsti dal gestionale.
In fase di registrazione occorre indicare la data effettiva di contabilizzazione (es. 10 aprile), la data del documento indicata dal fornitore e selezionare manualmente il periodo di competenza Iva (marzo) se la ricezione è avvenuta entro il 15.

Molti gestionali riconoscono automaticamente il caso di retro-detrazione, proponendo l’attribuzione dell’Iva al mese precedente quando rilevano fattura con data del mese prima e ricezione entro il 15.
Ai fini dei registri Iva acquisti, la fattura apparirà cronologicamente tra le registrazioni di aprile, ma imponibile e imposta verranno sommati ai totali della liquidazione di marzo.

Nel calcolo della Lipe, il software somma l’Iva sulle vendite del mese, sottrae l’Iva sugli acquisti del mese e aggiunge l’Iva delle fatture ricevute tra l’1 e il 15 del mese successivo marcate con competenza al mese precedente.

Data di ricezione, fatture differite e rischi di sanzioni

Per determinare la corretta liquidazione Iva non conta la sola data indicata sulla fattura, ma soprattutto la data di ricezione certificata dal Sistema di Interscambio.
Il contribuente deve controllare il file di consegna, che riporta data e ora di recapito, e il termine critico delle 23.59 del giorno 15 del mese successivo rispetto all’operazione: superata tale soglia, la retro-detrazione non è più possibile.

Le fatture differite costituiscono un caso particolare: possono essere emesse solo in presenza di documento di trasporto (Ddt) o documento equivalente che provi consegna o prestazione.
Devono essere inviate allo Sdi entro il 15 del mese successivo e possono riportare l’ultimo giorno del mese di riferimento o la data dell’ultimo Ddt.

Per la detrazione, però, rileva il momento di effettuazione dell’operazione: se la merce è consegnata con Ddt il 20 maggio e la fattura differita è trasmessa il 12 giugno, l’Iva è detraibile nella liquidazione di maggio.
Se invece il fornitore invia la stessa fattura il 16 giugno, incorre in sanzioni per tardiva emissione e il cliente perde il diritto alla retro-detrazione, dovendo imputare l’Iva alla liquidazione di giugno con versamento a luglio.

FAQ

Quando posso detrarre l’Iva di una fattura arrivata il mese dopo?

È possibile detrarre l’Iva nel mese dell’operazione se la fattura è ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo, altrimenti nella liquidazione del mese di ricezione.

Perché è così importante il giorno 15 per le fatture elettroniche?

Il giorno 15 rappresenta il termine entro cui la fattura ricevuta consente la retro-detrazione Iva sul mese precedente, evitando slittamenti di liquidazione e possibili disallineamenti contabili.

Cosa cambia per i contribuenti trimestrali con fatture in ritardo?

Per i trimestrali, l’Iva è detraibile se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

Come devo impostare il gestionale per gestire la retro-detrazione Iva?

È necessario inserire la data reale di contabilizzazione, la data del documento e selezionare manualmente il periodo di competenza Iva corretto, verificando sempre la data di ricezione dallo SdI.

Quali sono le fonti informative utilizzate per queste indicazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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