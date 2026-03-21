Home / NEWS / Estrazioni Lotto e Superenalotto oggi: tutti i nuovi numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Jackpot

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 21 marzo 2026

Chi gioca al Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto trova qui i risultati ufficiali delle estrazioni di oggi, sabato 21 marzo 2026. Le operazioni si svolgono come di consueto dalle ore 20:00 sulle ruote di tutta Italia e sulla ruota Nazionale, con successiva pubblicazione di combinazioni vincenti, numeri ritardatari e dettagli sui jackpot.

Le estrazioni interessano tutto il territorio nazionale e sono gestite dai concessionari autorizzati Sisal e Lottomatica per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obiettivo è informare in modo puntuale e verificato milioni di appassionati, riducendo il rischio di errori e fake news sui risultati dei concorsi a premi regolamentati.

In sintesi:

Risultati aggiornati di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026.

Indicazioni su jackpot SuperEnalotto, numeri ritardatari e principali opzioni di gioco.

Promemoria su orari, frequenza delle estrazioni e funzionamento di Lotto e 10eLotto.

Focus su ruolo di Sisal, Lottomatica e controlli del Ministero dell’Economia.

I risultati completi della serata comprendono le combinazioni del Lotto su tutte le ruote, la sestina vincente del SuperEnalotto con numero Jolly e SuperStar, oltre alla serie principale del 10eLotto con eventuali opzioni Numero Oro, Doppio Oro e Numeri Extra.

Subito dopo la chiusura delle estrazioni, Sisal e Lottomatica rendono disponibili tabelle di vincita e quote ufficiali, consultabili sui canali istituzionali e nelle ricevitorie fisiche.

Si raccomanda sempre il controllo incrociato della propria schedina sui siti ufficiali e presso i punti vendita autorizzati, unico riferimento legalmente valido in caso di vincita.

Come funzionano Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto il sabato sera

Il Lotto prevede tre estrazioni settimanali – martedì, giovedì e sabato alle 20 – su dieci ruote legate ad altrettante città (come Bari, Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia) più la ruota Nazionale.

Il giocatore sceglie da 1 a 10 numeri dall’1 al 90 e può puntare su estratti, ambo, terno, quaterna o cinquina, con probabilità e vincite crescenti al crescere dei numeri indovinati.

Ulteriori analisi statistiche riguardano i numeri ritardatari, ossia quelli che non vengono estratti da più concorsi consecutivi, spesso seguiti dagli appassionati per costruire le proprie strategie di gioco.

Il SuperEnalotto è la lotteria con il jackpot più alto in Italia: per il concorso del 21 marzo 2026 il montepremi stimato è pari a 135,5 milioni di euro.

Si estraggono sei numeri principali, un Numero Jolly e un Numero SuperStar; centrando la sestina si ottiene il jackpot, ma esistono fasce intermedie per 2, 3, 4 e 5 numeri, oltre al 5+Jolly.

L’opzione SuperStar, abbinabile alla giocata, può moltiplicare le vincite e generare premi aggiuntivi anche con combinazioni parziali, rendendo il concorso particolarmente attrattivo per chi cerca premi di importo elevato.

Il 10eLotto è legato in una delle sue modalità ai primi due numeri estratti su ciascuna ruota del Lotto (esclusa la Nazionale), da cui si ricavano i 20 numeri della combinazione principale.

Il giocatore può scegliere se attivare le opzioni Numero Oro e Doppio Oro, aumentando la possibilità di vincita e il valore dei premi, o puntare sui Numeri Extra dove disponibili.

Anche in questo caso, il controllo dei risultati deve sempre avvenire tramite canali certificati per evitare errori di interpretazione.

Gioco responsabile e prospettive future delle estrazioni nazionali

L’evoluzione digitale dei concorsi come Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sta spingendo verso una sempre maggiore trasparenza su estrazioni, probabilità e gestione dei jackpot.

Il regolatore pubblico e i concessionari lavorano su controlli automatici, tracciabilità delle giocate e strumenti di autolimitazione, fondamentali per il gioco responsabile.

Nei prossimi anni è atteso un ulteriore rafforzamento delle piattaforme online certificate e dell’informazione specialistica, con dati aggiornati in tempo reale e maggiore tutela per i giocatori occasionali e abituali.

FAQ

Quando avvengono le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto avvengono tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato, sempre dalle ore 20.

Dove posso verificare i numeri vincenti in modo sicuro?

È possibile verificare i numeri vincenti solo tramite i siti ufficiali dei concessionari, le app certificate e le ricevitorie autorizzate.

Cosa significa numero ritardatario nel gioco del Lotto?

Un numero ritardatario è un numero dall’1 al 90 che non viene estratto su una ruota specifica da molti concorsi consecutivi.

Come si vince il jackpot del SuperEnalotto?

Si vince il jackpot del SuperEnalotto indovinando esattamente i sei numeri della combinazione principale estratta nel singolo concorso.

Quali sono le fonti utilizzate per questi aggiornamenti sulle estrazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.