Delitto di Garlasco, Sempio spiazza in tv: atteso rinvio a giudizio e clamorosa confessione che divide

Attesa del rinvio a giudizio

Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, anticipa la possibilità di una richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta della procura di Pavia. In tv ha chiarito di attendersi l’approdo a un’udienza preliminare, puntando al proscioglimento per carenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ribadisce che, a suo avviso, non vi siano presupposti sufficienti per un processo.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Definisce questa tornata investigativa la più complessa tra quelle che lo hanno riguardato, la terza in ordine di tempo. Parla del 2025 come dell’anno più impegnativo, segnato da pressioni e aspettative contrapposte. Sottolinea di essere percepito come “colpevole desiderato” da una parte dell’opinione pubblica.

Riferisce dell’esistenza di “tifoserie” e di un fronte che auspicherebbe la sua condanna, a prescindere dagli sviluppi processuali. Mantiene la linea difensiva: confronto in udienza preliminare e richiesta di non luogo a procedere. La strategia resta ancorata all’assenza, secondo lui, di riscontri probatori nuovi o determinanti per sostenere l’accusa oltre la fase preliminare.

Il peso del processo mediatico

Andrea Sempio descrive una frattura tra la dimensione giudiziaria, che reputa “lineare”, e quella mediatica, dominata da schieramenti e narrazioni seriali. Parla di una vicenda trasformata in “serie tv”, dove il dibattito online amplifica sospetti e letture polarizzate, con una parte del pubblico che lo indica come “colpevole desiderato”.

Nella quotidianità afferma di non percepire ostilità diretta, mentre sui social segnala un volume di ostilità elevato: ogni notizia a lui favorevole viene interpretata come frutto di trucchi o retroscena. Sottolinea l’impatto reputazionale di questa pressione, che rischia di condizionare la percezione dei passaggi giudiziari.

Rivendica il diritto a un giudizio fondato su atti e prove, non su tifoserie o aspettative punitive. Indica nel 2025 l’anno più gravoso proprio per l’incrocio tra tempi processuali e rumore mediatico, insistendo sulla necessità di distinguere il vaglio delle carte dalle dinamiche dei social network.

Ipotesi e responsabilità nell’omicidio Poggi

Andrea Sempio afferma di non avere informazioni su possibili nuovi indagati: l’ipotesi di ulteriori coinvolgimenti, dice, è circolata solo sulla stampa. La sua posizione è in concorso con Alberto Stasi “o con altri”, ma al momento non risultano ingressi formali nel fascicolo.

Alla domanda su chi abbia ucciso Chiara Poggi, Sempio richiama le sentenze definitive e indica Stasi come responsabile secondo l’esito giudiziario. Precisa di non avere titolo per mettere in discussione quel verdetto e si attiene alla verità processuale finora accertata.

La difesa insiste sul perimetro delle carte: nessun elemento, ad oggi, gli risulta sufficiente a estendere l’impianto accusatorio oltre quanto già definito dai giudici, né a supportare nuove contestazioni autonome a suo carico.

FAQ