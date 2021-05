I Bitcoiners Non Sono Entusiasti Del Nuovo “Consiglio” di Elon Musk

Elon Musk è stato per breve tempo un eroe nello spazio delle criptovalute. L’amministratore delegato di Dogecoin, terminalmente online, ha aumentato il prezzo di Bitcoin quando Tesla ha annunciato a febbraio di aver investito $ 1,5 miliardi nella principale criptovaluta e avrebbe anche accettato BTC come pagamento per le sue auto elettriche.

Elon Musk e i Suoi Messaggi

Ma quella reputazione è andata in frantumi questo mese quando Tesla ha invertito la rotta. Musk ha affermato che le preoccupazioni sull’impatto ambientale del mining di Bitcoin – informazioni appena nuove, anche se apparentemente lo erano per lui – avevano fatto sì che l’azienda smettesse di accettare BTC fino a quando non “la transizione mineraria verso un’energia più sostenibile”.

Il prezzo di Bitcoin è crollato immediatamente e in modo drammatico, e la sua miriade di tweet di follow-up su Bitcoin e l’aiuto allo sviluppo di Dogecoin sono riusciti solo a far arrabbiare ulteriormente i fedeli.

Molti degli investitori di criptovalute hanno investito perché queste monete digitali non possono essere influenzate da terze parti, come banche or governi. Infatti, per investire basta solo usare una piattaforma affidabile come http://bitcoin-profit.org/it/, per esempio. Ma con i social media, sembra che ci siano altre influenze che non avevano considerato.

Le sue ultime mosse nello spazio non stanno andando molto meglio con Bitcoiners. Lunedì, Musk ha twittato di aver “parlato con i minatori di Bitcoin nordamericani” e ha affermato che si erano “impegnati a pubblicare l’utilizzo delle energie rinnovabili attuale e pianificato” e avrebbero spinto per l’adozione di tali pratiche da parte dei minatori di tutto il mondo.

Il gruppo, organizzato con il CEO di MicroStrategy Michael Saylor (MicroStrategy è il più grande detentore aziendale noto di Bitcoin), si chiama Bitcoin Mining Council e comprende dirigenti di aziende come Riot Blockchain, Blockcap e Galaxy Digital.

Il Bitcoin Council (Il Consiglio di Bitcoin)

“I minatori hanno accettato di formare il Bitcoin Mining Council per promuovere la trasparenza dell’utilizzo dell’energia e accelerare le iniziative di sostenibilità in tutto il mondo”, ha twittato Saylor.

“[Hanno] deciso di creare un’organizzazione per standardizzare i rapporti sull’energia, perseguire gli obiettivi del settore [ambientale, sociale e di corporate governance] e educare + far crescere il mercato”.

La decentralizzazione è al centro di Bitcoin, che opera su una rete di migliaia di nodi distribuiti in tutto il mondo senza entità di controllo.

Anche se il Bitcoin Mining Council può sembrare ben intenzionato, il solo pensiero di miliardari e professionisti del settore che si uniscono per alterare potenzialmente il corso futuro di Bitcoin ha irritato alcuni entusiasti. La pubblicazione di rapporti sulla trasparenza energetica è abbastanza innocua, persino buona, ma Bitcoin ha visto gli sforzi passati da parte di minatori e aziende di colludere per forzare modifiche controverse alla rete.

Sebbene questo non sia ciò che è stato proposto dal Bitcoin Mining Council, i Bitcoiners si infastidiscono in qualsiasi tipo di gioco centralizzato nello spazio, come un potenziale sforzo simile all’OPEC per il controllo del settore minerario.

Perche’ La Creazione Di Questo Consiglio?

Alcuni vedono il Mining Council semplicemente come un modo per placare Musk e superare il recente colpo di mercato indotto da Tesla, o per combattere le idee sbagliate sull’uso di energia di Bitcoin in generale, mentre altri temono il peggio.

“Tutti voi che tifate per la centralizzazione del mining di Bitcoin è la cosa più ridicola che abbia mai visto, e ne ho viste molte”, ha twittato Meltem Demirors, chief strategy officer della società di gestione degli asset digitali CoinShares.

Sam Bankman-Fried, CEO dell’exchange di criptovalute FTX, ha detto a CoinDesk che la formazione del consiglio ha aperto una “lattina interessante di worm” e ha suggerito che avere un tale gruppo per una rete decentralizzata era una “questione di definizione”.

Peter McCormack, conduttore del popolare podcast What Bitcoin Did, è stato uno dei più espliciti sostenitori contro il Mining Council e la crescente influenza di Musk sulla traiettoria di Bitcoin.

“La questione che mi preoccupa di più del Mining Council è che l’incontro è stato stabilito per placare Elon Musk, che dopo essere stato in Bitcoin per 5 minuti, continua a dire sciocchezze incoerenti riguardo alla valuta”, ha detto McCormack a Motherboard.

“L’intera cosa è molto deludente, poiché sta rendendo più difficile il lavoro di coloro che promuovono la libertà umana e finanziaria”, ha detto McCormack. “Spero che venda il suo Bitcoin e se ne vada.”

Saylor insiste sul fatto che qui non sta succedendo nulla di spiacevole. L’appassionato di Bitcoin con gli occhi laser è apparso martedì alla conferenza Consensus in streaming di CoinDesk e ha affermato che il Bitcoin Mining Council è progettato per strappare la narrativa a persone che sono “ostili a Bitcoin”, in particolare nei media.

Ha anche suggerito che le preoccupazioni sul consumo di energia del mining di Bitcoin fossero una “minaccia esistenziale” per la criptovaluta e ha respinto l’idea della collusione dietro le quinte.

“Se fosse stato un incontro segreto, il giorno dopo non avrei detto a milioni di persone che si trattava di un incontro segreto, credimi”, ha scherzato Saylor.