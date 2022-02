Come iniziare a investire in criptovalute?￼

Prima di cominciare la propria esperienza pratica sull’ambito finanziario online si raccomanda di conoscere specificamente alcuni punti fondamentali, i termini e le condizioni di base. Partiamo dalla criptovaluta che non è altro di una moneta digitale, elaborata in crittografia da poter renderla decentralizzata, a differenza del denaro ordinario nell’uso comune, ma quella può essere investita come uno strumento principale di trading online.

La moneta digitale, come il Bitcoin ad esempio, è un oggetto di compravendita, si conoscono sul mercato più tipologie, tsono presenti nei giorni d’oggi più di 1.500 tipologie di criptovalute, e il numero è sempre crescente.

Il mercato finanziario, è variabile, che si muove ogni giorno e per tenersi aggiornati vengono utilizzati di strumenti, uno dei quali è il grafico criptovalute, che mostra tutti i cambiamenti in corso e aiuta a scegliere una strategia giusta per ottenere dei benefici da una transazione o da uno scambio.

Vediamo nel dettaglio dei grafici della piattaforma Meta Trader 4/5, he vengono aggiornati quotidianamente sul trading e su ultimi notizie del mercato, di cui esistono di tipologie differenti:

Grafici Forex sono uno degli strumenti più conosciuti in assoluto, RoboMarckets offre i grafici aggiornati in tempo reale per le coppie di valute. Le ultime quotazioni di valute vanno analizzate, i cambiamenti del prezzo in percentuale.

Grafici Azionari servono per analizzare con efficenza e per creare le previsioni di cambiamenti di prezzi delle azioni in borsa. A fornire delle ultime informazioni sui prezzi e sulle quotazioni sono i grafici della piattaforma RoboMarckets.

Grafici degli Indici portano le novità attuali sul mercato nel tempo reale, nonché di indicatori, i dati per una analisi tecnica, sulle quotazioni e sui prezzi.

Grafici dei Metalli preziosi in tempo reale stanno a proteggere di asset dall’inflazione, vanno consultati anche per investire in modo efficace in argento o in oro in rapporto con il Dollar.

Grafici delle Materie prime energetiche seguono le quotazioni più recenti, i prezzi del mercato del petrolio greggio WTI e Brent in tempo reale.

Cripotivalute è una mercato in continua crescita, che offre le possibilità di investire in una moneta digitale come.

Ci soffermiamo su quest’ultimo punto, ovvero su come investire in bitcoin, che fa parte del Top gruppo di coppie di criptovalute.

Il percorso per avviare tale investimento è semplice e consiste dei passi seguenti:

Si registra su RoboMarckets per poi aprire il conto personale nella sezione Area Membri Si può depositare minimamente a partire dal 100 USD per iniziare l’affare sul conto Si sceglie un terminale per effettuare gli scambi di criptovalute 24 su 7 dal ogni parte del mondo.

Va sottolineato che RoboMarkets continua a sviluppare i propri servizi di trading, per cui ci sono di soluzioni di Trading per i professionisti più avanzati. Questo è possibile attraverso le piattaforme aggiunte per lo scambio di criptovalute in condizioni convenienti, che si può svolgere da qualsiasi dispositivo per mezzo di metodi di pagamento, come PayPal, Mastercard, le carte di credito e le carte prepagate, così come MetaTrader 4, MetaTrader 5, un terminale tradizionale, un sito classico o R StocksTrader, una piattaforma multi-asset di ultima generazione.

In fine, si può operare su RoboMarkets, che è un Broker europeo regolato dal CySEC, autorizzano di fornire dei servizi finanziari in piena sicurezza e legalità, grazie all’impegno di sviluppatori del sito in rapporto di legislazione dell’Unione Europea.