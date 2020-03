Perché la blockchain è fondamentale per la trasformazione digitale

La Blockchain viene utilizzato da organizzazioni leader per aiutare l’adozione degli ecosistemi digitali. Mentre gli ecosistemi esistono da un po ‘di tempo in una forma o nell’altra, il digitale cambia tutto.

Gli ecosistemi digitali superano la somma delle loro connessioni; sono complessi, adattivi, di apprendimento e auto-organizzati.

Esempi come Uber o Airbnb mostrano che la reinvenzione dei modelli di business esistenti nelle piattaforme aziendali può avere un grande successo.

Blockchain offre funzionalità per colmare queste connessioni supportando anche i principi economici fondamentali di un modello di business della piattaforma.

Questo modello è così pervasivo che si riflette nelle prime 10 società in tutto il mondo basate sulla capitalizzazione di mercato.

Blockchain offre nuove e convincenti funzionalità ecosistemiche che consentono l’interazione tra persone e cose che possono rendere inefficaci o obsoleti i modelli esistenti.

Che cos’è un ecosistema digitale abilitato per Blockchain?

Un ecosistema digitale abilitato alla blockchain è una rete di valori che sfrutta le tecnologie digitali e le tecniche di decentralizzazione dei dati. Questi ecosistemi sfruttano le capacità uniche della blockchain, come l’autonomia dei dati, i dati a prova di manomissione, la collaborazione peer-to-peer e la governance distribuita.

Questi ecosistemi possono essere complessi date le diverse sfaccettature. Ci sono quattro aspetti principali in un ecosistema abilitato alla blockchain.

Questi aspetti assicurano una separazione dei compiti, come le politiche di assetto del consiglio di amministrazione, e forniscono un’ampia supervisione della road map tecnica, della distribuzione e dei problemi di supporto quotidiano. I seguenti aspetti si trovano negli ecosistemi abilitati alla blockchain:

• Organizzazione governativa: un gruppo di organizzazioni che stabilisce politiche e offre un’ampia supervisione della visione, dell’economia e dello sviluppo delle capacità dell’ecosistema.

• Operazioni dell’ecosistema: la piattaforma dell’ecosistema copre due aree principali: lo sviluppo continuo e le mappe stradali tecniche, insieme al supporto operativo sempreverde.

• Appartenenza: l’ambiente in cui opera l’ecosistema blockchain. Partecipanti, osservatori e altri ruoli si scambiano valore all’interno dell’ecosistema.

• Piattaforma Blockchain : l’infrastruttura blockchain sottostante e le dipendenze richieste distribuite attraverso qualsiasi numero di mezzi (cloud, locale, ibrido, MSP, ecc.).

Questi ecosistemi digitali abilitati alla blockchain vengono creati nella maggior parte dei settori. Prendi il gruppo digitale di GE Aviation (GEAD). (Informativa completa: GEAD è un cliente Microsoft.) La sua visione è quella di fornire un ecosistema abilitato alla blockchain che sia collaborativo e inclusivo per tutti i segmenti del settore dell’aviazione. Ciò fornirebbe una risposta diretta alle inefficienze della catena di approvvigionamento e alle parti fraudolente del trasporto aereo e svelerebbe nuove innovazioni nel settore del trasporto aereo utilizzando approfondimenti tratti da dati recentemente esposti.

Gli esperti dell’aviazione concordano . Hanno anche scoperto che l’utilizzo delle tecnologie blockchain potrebbe ridurre i costi di manutenzione, riparazione e revisione di circa il 5% all’anno, ovvero $ 3,5 miliardi.

Con oltre 90 ecosistemi abilitati alla blockchain in varie forme di sviluppo, scopriamo che ogni settore sta usando la blockchain in modi leggermente diversi. Nel settore assicurativo, RiskStream Collaborative ha un vivace ecosistema di 30 membri che si aspettano di accelerare il time-to-market e l’adozione di prodotti assicurativi.

Nel frattempo, nell’industria farmaceutica, regolamenti come il Drug Supply Chain Security Act ( DSCSA ) stanno guidando ecosistemi abilitati alla blockchain come la Pharmaceutical Utility Network ( PHuN ) per fare più lamentele alle organizzazioni.

raccomandazioni

Costruire questi ecosistemi digitali abilitati alla blockchain è difficile. Forse anche più difficile della comprensione della tecnologia sta riunendo diverse parti interessate in molte aziende. Di seguito sono riportati alcuni consigli pratici per iniziare:

1. Demistificare la blockchain per leader aziendali e tecnici .

Blockchain è in modalità hype completa e ci sono molte idee sbagliate su ciò che la tecnologia può fornire alle aziende. Condurre un seminario educativo e di immaginazione con i leader chiave per mostrare loro il potenziale. Preparati ad articolare la blockchain in termini commerciali, in cui la blockchain ha portato a risultati aziendali chiari.

2. Eliminare le parole d’ordine astratte.

Abbandona parole come “sistema di fiducia” e “decentralizzazione”, entrambi astratti e completamente rimossi da qualsiasi tipo di dichiarazione di valore a cui i dirigenti della tua organizzazione si preoccuperebbero. Invece, parla di dove la blockchain può risolvere le sfide o aprire nuove opportunità per la tua azienda.

3. Cercare nuove forme di scambio di valore .

Non solo concentrarti sulle relazioni B2B esistenti, ma bilanciarle con l’identificazione di nuovi modelli di business. Ricorda, il valore non è solo monetario; può includere rischi di conformità, reputazione, informazioni e altri scambi non monetari. In alcuni casi, questi aspetti possono essere parti ugualmente o più preziose di un ecosistema digitale.

4. Non devi avere tutte le idee .

Prendi ispirazione da altre aziende all’interno o all’esterno del tuo settore. Queste possono essere le lezioni di viaggio di trasformazione o persino l’adozione di casi d’uso specifici che sono trasferibili al tuo settore.

5. Crea una visione avvincente .

Gli ecosistemi blockchain richiedono una struttura e una road map che supporteranno e anticiperanno le esigenze attuali e future dei partecipanti.

6. Blockchain è solo un componente dell’ecosistema .

Il numero e la densità delle connessioni tra persone, organizzazioni e cose stanno aumentando quasi in modo esponenziale e mentre la blockchain fornisce una componente vitale di un ecosistema digitale, ci sono ancora altre tecnologie vitali.

7. Gli ecosistemi digitali abilitati alla Blockchain sono in gran parte incostanti .

Gli ecosistemi digitali che utilizzano la blockchain sono spesso implementazioni frammentate e complesse di diversi tipi, il che li rende confusi, fuorvianti e difficili da analizzare.

8. Sii deliberato con un modello di business.

Non aspettarti che il tuo ecosistema abbia le stesse motivazioni, considerazioni legali, economia e modello operativo di altri. Come ho notato nel mio precedente articolo, condurre una sessione di business immaginando che sfrutta questi tre modelli di ecosistemi.

9. Evita i colpi rapidi di basso valore e rilevanza .

Essere cullati dal muoversi rapidamente mentre si sacrifica la pertinenza per la propria attività è un grosso errore. La creazione di un ecosistema digitale richiede una chiara comprensione di come si evolvono i dati e di cosa si integra nel processo end-to-end.

10. Esci dal laboratorio .

I dirigenti stanno rapidamente citando l’affaticamento della blockchain da tutte le prove di concetto (POC) che mostrano la legittimità della tecnologia ma non la pertinenza per il loro business.

È essenziale avere un piano per passare rapidamente dalla fase POC alla fase pilota controllata in un ambiente di produzione rappresentato.

Blockchain può essere una potente aggiunta all’arsenale digitale della tua azienda. Tuttavia, come con qualsiasi tecnologia, è necessaria una strategia aziendale deliberata per capire come e quando queste capacità tecniche possono essere applicate alla consegna della tua attività.