AERA. Il Rotary sostiene la Giornata mondiale dell’Acqua

AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, promuove la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa

Di Paolo Brambilla

AERA, Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, è nata nell’ambito del Rotary italiano nel 1990. Il suo scopo è quello di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa. AERA è un’Associazione riconosciuta dal Rotary International.

22 marzo – Giornata mondiale dell’Acqua

Lo zaffiro che dà la vita





Buon World Water Day a tutti. Oggi è la Giornata mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Ogni anno la giornata sensibilizza su un aspetto diverso dell’elemento sinonimo della vita.

Quest’anno rivolgiamo la nostra attenzione alle acque sotterranee, invisibili all’occhio nudo, ma il cui impatto è visibile ovunque. Le acque sotterranee sono quelle che troviamo nel sottosuolo, in quelle sacche tra rocce e sabbia che permettono il ristagno dell’acqua assorbita dal terreno, le falde acquifere. In alcune aree le falde vengono prosciugate più in fretta di quanto riescano a rifocillarsi da pioggia e neve, quando non sono inquinate da microplastiche o pesticidi. In altre aree non abbiamo contezza di quanta acqua sia custodita sotto i nostri piedi, il che mette “in salvo” l’oro blu dalle nostre mani, ma rende noi privi di una fonte essenziale.

I cambiamenti climatici

Le acque sotterranee saranno anche lontano dagli occhi, ma non devono e non possono passare inosservate, anche per via dei cambiamenti climatici. Dall’acqua che beviamo, a quella per le coltivazioni, tutto parte dalle acque sotterranee.

Come possiamo quindi salvaguardarle?

– Se possibile, utilizzare prodotti biodegradabili per la pulizia della casa, dei capi e della persona.

– Se possibile, installare un filtro nella lavatrice che permetta di raccogliere le microplastiche degli abiti durante il lavaggio.

L’impegno di AERA

In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua AERA ricorda il proprio impegno a salvaguardare gli ecosistemi più fragili. AERA è una delle più attive Associazioni “Partner nel Servire” del Rotary International.

Il cambiamento climatico è una delle questioni vitali del terzo millennio. Oggi le imprese, le istituzioni e i singoli cittadini di tutto il mondo sono chiamati ad adattarsi a standard di vita, politici ed economici più sostenibili. Preservare l’ambiente richiede soprattutto il coinvolgimento delle attuali e future figure politiche, non solo delle imprese e dei singoli cittadini, sulla realtà del cambiamento climatico, insieme alle scelte educative che si possono sviluppare per trasmettere l’importanza di abbracciare la sostenibilità ambientale fin dalla giovane età.

AERA. Tutela e conoscenza dell’ambiente

AERA è una delle più attive Associazioni Partner nel Servire del Rotary International. Ha come scopo quello di promuovere la tutela e la conoscenza dell’ambiente in Italia ed in Europa: in particolare contribuisce alla realizzazione di progetti, originati dai Club e dai Distretti Rotary, destinati alla promozione dello sviluppo sostenibile. Tali progetti devono rientrare nelle seguenti aree di azione:

Educazione al rispetto dell’ambiente, con focus sullo sviluppo della cultura ambientale, anche mediante incentivi e borse di studio, premi di laurea e/o perfezionamento.

Organizzazione di convegni, congressi ed eventi in genere aventi ad oggetto le tematiche ambientali.

I Club e i Distretti del Rotary costituiscono la struttura portante di AERA perché permettono, grazie al loro radicamento nel territorio, di individuare rischi ed opportunità legati alle comunità locali, rendendo così concreti anche progetti di ampio respiro. AERA mette a loro disposizione risorse economiche, know-how, competenze intellettuali e tecnico-scientifiche. La finalità di AERA, al servizio sia di Club e Distretti rotariani, sia della popolazione e del territorio, è di contribuire, tramite la salvaguardia dell’ambiente, allo sviluppo di una migliore qualità della vita.