Il Coronavirus è l’evento del cigno nero che preoccupa la criptovalute?

La criptovaluta, come Bitcoin , è una tecnologia e una risorsa finanziaria estremamente nuove, che non è ancora stata ampiamente adottata o dimostrata dal suo caso d’uso.

La nuova dirompente fintech ha un potenziale incredibile che potrebbe rivoluzionare il futuro della finanza, ma solo se un evento di cigno nero non si presenta e lo manda in una tomba.

Ma quell’evento del cigno nero può essere qui sotto forma di coronavirus. Sta già causando il crollo dei mercati tradizionali e la classe di attività di criptovaluta ad alto rischio potrebbe essere la prossima a sperimentare un selloff indotto dal panico di proporzioni cataclismiche.

Il Coronavirus ha tutti i segni di un evento Black Swan

Bitcoin e la tecnologia che alimenta gli asset di criptovaluta sono nati dall’ultima grande recessione economica.

I titoli dei giornali che fanno riferimento ai salvataggi bancari durante questo periodo sono persino citati nei primi blocchi di Bitcoin.

Bitcoin a prova di recessione è stato tra gli attributi di progettazione chiave del creatore e include una scarsità digitale codificata e una riduzione dell’offerta regolarmente programmata.

E sebbene la criptovaluta sia certamente equipaggiata per resistere al crollo delle valute legali e forse fornire una sicurezza per il flusso del capitale , la classe di attività potrebbe essere semplicemente troppo giovane a questo punto per resistere a un evento di cigno nero.

Un evento di cigno nero è un termine reso popolare dal professore di finanza ed ex commerciante di Wall Street Nassim Nicholas Taleb, autore di un libro sulla recessione del 2008.

Gli eventi del cigno nero sono eventi cataclismici completamente imprevedibili e imprevedibili e gravi conseguenze dovute a come l’evento sorprende il mondo.

This is what they would call a Black Swan event. — Michael Arrington (@arrington) March 3, 2020

I trasporti, un fattore chiave nella funzione di qualsiasi economia, sono stati limitati e la produzione e molte delle più grandi strutture produttive del mondo sono diminuite a causa della diffusione del virus.

Il bilancio delle vittime sta spingendo gli investitori in una spirale al ribasso di panico, che ha provocato il più grande declino di una settimana nel mercato azionario dopo la grande recessione .

La criptovaluta può sopravvivere alla sua prima recessione?

Se il mercato azionario si sta esaurendo, e gli investitori stanno vendendo le loro attività in un panico completo nel tentativo di incassare mentre possono ancora e rischiarlo da un ulteriore declino, cosa potrebbe fare un selloff simile a criptovalute come Bitcoin se le paure colpissero il mercato delle criptovalute allo stesso modo?

Rispetto al mercato azionario , le criptovalute sono solo un lampo in termini di capitale complessivo investito e liquidità. Un enorme massacro nei mercati delle criptovalute probabilmente non avrebbe abbastanza liquidità per soddisfare ogni persona che cerca di incassare.

Last three emergency rate cuts of 50 bps: 9/11

Lehman

Today Wake up.https://t.co/NTjyd0aQiR — Ryan Selkis (@twobitidiot) March 3, 2020

Esempi del tipo di eventi del cigno nero che potrebbero interferire con la longevità della criptovaluta includono una regolamentazione eccessivamente aggressiva, gli scambi in corso o enormi violazioni delle reti blockchain sottostanti.

Ma ricorda, gli eventi del cigno nero sono in genere imprevedibili e tra gli scenari che gli investitori criptati probabilmente non hanno mai visto arrivare, c’è una pandemia che cancella i loro risparmi di vita e mette a rischio le loro vite.