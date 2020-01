Il gigante spagnolo delle telecomunicazioni Telefonica ha stretto una partnership con l’Associazione locale dei parchi scientifici e tecnologici (APTE) per garantire l’accesso alla sua blockchain a circa 8.000 aziende in Spagna.

Secondo un rapporto pubblicato dal comunicato stampa TotalTele il 9 gennaio, Telefonica distribuirà nodi della sua blockchain basata su Hyperledger nei 52 siti di APTE.

Durante i tre mesi di test, le aziende saranno incoraggiate a sviluppare applicazioni sulla rete e potranno sperimentare i propri token. Telefonica ha collaborato con il colosso IT IBM nel novembre 2018 per applicare la tecnologia blockchain alla gestione del traffico internazionale di telefonate.

Nell’aprile dello scorso anno, Telefonica ha sfruttato la sua relazione con IBM per lanciare il suo servizio Cloud Garden. Questo servizio ha lo scopo di semplificare l’adozione di tecnologie emergenti, tra cui blockchain, AI e big data.

La blockchain implementata in collaborazione con APTE sfrutta il servizio Cloud Garden. L’amministratore delegato di Telefonica Spagna, Maria Jesus Almazor, ha affermato che il progetto porterà significativi benefici alle aziende ospitate nei parchi scientifici e tecnologici spagnoli:

“Le aziende ospitate in questi parchi scientifici e tecnologici saranno in grado di beneficiare dei vantaggi della tecnologia blockchain senza dover affrontare la complessità intrinseca di essa, o devono dedicare risorse per acquisire le conoscenze necessarie per sfruttarlo al meglio.”