L'anno 2019 stava andando molto bene per lo spazio crittografico e la blockchain, ma poi qualcosa è successo e non è detto che sia stato tutto positivo: quindi vediamo ora quali saranno le 10 tendenze principali per la blockchain nel 2020.

Sono state introdotte nuove alleanze e nuovi prodotti di trading di criptovaluta. Ethereum e Bitcoin hanno tenuto testa in un mercato ribassista, mentre molti protocolli blockchain sono stati coltivati e ampliati in crescita.

Inoltre, il Congresso degli Stati Uniti e le banche centrali straniere hanno prestato particolare attenzione a ciò che la blockchain e le risorse digitali offrono al mercato. La Cina ha anche fatto un passo nello spazio blockchain spendendo molti miliardi per l'innovazione.

Inoltre, le gigantesche società finanziarie di tutto il mondo stanno sviluppando la loro sfera blockchain, una tendenza che sembra non rallentare.

I servizi di sviluppo blockchain sono in aumento nella domanda man mano che nuove adozioni della tecnologia continuano a essere testimoni.

Vieni al 2020, ci sono molte aspettative e in questo pezzo; guardiamo ai probabili eventi attesi che daranno forma allo spazio blockchain nel 2020.

Libra di Facebook da lanciare

Sebbene con funzionalità limitate, la Bilancia di Facebook, nel 2020 dovrebbe essere lanciata un'iniziativa relativa alla rete di pagamento. La Bilancia ha ricevuto un'enorme resistenza da parte degli organismi di regolamentazione in Europa e negli Stati Uniti, tuttavia è stata lentamente sviluppata mentre si stava lontani dall'attenzione dei media.

Abbiamo assistito a regolari attività di sviluppo e ci siamo impegnati con il repository GitHub di Facebook. Si prevede che la Bilancia si avvierà all'interno di una giurisdizione e avrà portata, partnership e funzionalità molto limitate.

Mentre mostra segni di progresso, potrebbe non essere il veicolo di pagamento a bordo o le rotaie come aveva promesso originariamente, ma le aspettative sono alte.

La Cina lancia un CBDC

Sappiamo già che tra i maggiori scambi di criptovaluta e il potere minerario sono basati in Cina. Il paese è rimasto attivo nello spazio crittografico e nella blockchain. Di recente, Xi Jinping ha lasciato intendere che la blockchain è il futuro della Cina e il Paese si stava preparando a prendere il comando di questa tecnologia.

Questo annuncio del presidente cinese ha contribuito al massiccio lavoro di ricerca e investimenti sulla blockchain. In tempi recenti, la Bank of China ha completato l'emissione di circa $ 2,8 miliardi, comprendente obbligazioni finanziarie per PMI o piccole imprese.

Tra gli sviluppi chiave che il paese sta osservando vi sono l'iniziativa Pagamento elettronico o Valuta digitale (DC / EP). È probabile che questo sviluppo venga implementato nel 2020 e vedrai molta attività da parte dei team delle società di sviluppo blockchain che assumono un ruolo centrale per aiutare con le esigenze di sviluppo.

Bitcoin EFT non sarà approvato

Bitcoin aveva presentato domanda per EFT e l'entusiasmo per il fatto che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti avrebbe approvato questi documenti ha ricevuto molta attenzione. La SEC ha quasi respinto tutti gli archivi EFT per Bitcoin citando che non vi erano sufficienti sorprese finanziarie e la presenza di manipolazioni all'interno dei mercati. Aziende come Chainalysis, Elliptic e CipherTrace hanno offerto strumenti importanti.

La nomina di Brad Sherman a presiedere la sottocommissione per la protezione degli investitori, l'imprenditorialità e i mercati dei capitali potrebbe essere un'altra ragione per cui il deposito EFT per Bitcoin potrebbe non essere approvato nel 2020.

La sottocommissione per la protezione degli investitori, l'imprenditorialità e i mercati dei capitali monitora praticamente le attività della SEC e altri organismi di autoregolamentazione come la FINRA. A quest'uomo non piacciono le criptovalute nel loro insieme compreso Bitcoin.

Stablecoin e Tokenizzazione degli asset

Negli ultimi anni, abbiamo visto una tendenza in cui gli emittenti tokenizzano le valute legali e le usano come meccanismi più convenienti negli scambi di criptovaluta. Questa tendenza dovrebbe continuare.

Ci sarà una maggiore adozione di stablecoin, in particolare quelli che sono garantiti da fiat e allo stesso tempo spinti dal commercio di cambi. Potremmo vedere progetti come la stablecoin di JP Morgan e Fnality prendere vita.

Oggi, Tether USDT, un'attività di criptovaluta sostenuta da un dollaro è molto volatile.

Crescono gli ecosistemi DeFi e Open Finance

Attualmente, ci sono oltre $ 290 milioni impilati in diverse applicazioni all'interno dell'ecosistema DeFi. Probabilmente, questo numero deriva dalla crescita di Maker DAO e Dai stablecoin.

Tuttavia, vi è crescita ed espansione dei mercati di previsione, scambi decentralizzati e domande di prestito o prestito. Nello spazio del capitale di rischio, Open Finance è stato un discorso caldo e la tendenza dovrebbe continuare.

Progressione di Ethereum 2.0

Con i team responsabili dello sviluppo di componenti e client per la nuova blockchain di Ethereum 2.0 hanno iniziato a elencare i feedback nell'ecosistema, hanno iniziato a essere più vocali, spesso condividendo progressi e aggiornamenti.

Tali feedback e la condivisione degli aggiornamenti, nonché i progressi, hanno portato a una maggiore fiducia che suggerisce che la nuova e migliorata blockchain di Ethereum sta ancora procedendo.

Secondo la loro tabella di marcia, c'è un enorme ottimismo per il 2020 in quanto si prevede che ci saranno risultati parziali.

Anche quando le proiezioni prendono vita, i servizi di sviluppo della blockchain si riposizioneranno per soddisfare le esigenze.

Adozione della rete lightning per aumentare la velocità delle transazioni

Essendo un'implementazione di livello 2 in cima alla rete di bitcoin, la rete di fulmini mira a fornire transazioni o pagamenti di bitcoin istantanei. La rete ha lo scopo di migliorare rapidamente la velocità di transazione in bitcoin prevalente, che è stata propagandata come un intoppo.

La rete di fulmini sfrutta i dati off-chain pur consentendo tariffe basse. Si prevede che nel 2020 ci saranno più applicazioni, canali e nodi creati sulla rete di fulmini.

Ci sarà una tendenza crescente all'interno dell'ecosistema di sviluppo bitcoin a causa di aziende e strumenti come Exonum e RSK che utilizzano la rete bitcoin come base.

Strumenti per la privacy e oracoli da espandere

Abbiamo visto aziende come Ernst & Young investire pesantemente nella creazione di strumenti per la privacy destinati all'ecosistema pubblico Ethereum. Nightfall è un buon esempio del prodotto in cui Ernst & Young ha investito.

Ciò dimostra come in futuro, le aziende utilizzeranno la rete pubblica in transazioni con un adeguato comfort di privacy. Altri progetti di calcolo multi-party (MPC) e zero-knowledge (ZK) dovrebbero essere visti nel 2020.

Questi progetti inizieranno a prendere posto nello spazio blockchain. Nel caso in cui il finanziamento VC per le start-up sia percepito come una metrica, vedresti MPC diventare un'area calda. Quando si tratta di progetti per Oracle, si prevede che Chainlink abbia forti collaborazioni e integrazioni con altri nuovi servizi.

Interoperabilità tra i protocolli blockchain

PegaSys ha sviluppato un client Ethereum nativo chiamato Hyperledger Besu che è passato all'iniziativa Hyperledger di Linux Foundation. Questa mossa ha portato a un segno notevole che le blockchain autorizzate continueranno a convergere.

Mentre le differenze tra i principali protocolli blockchain come Besu, Quorum, Corda e Fabric sono significative a questo punto, tuttavia, c'è una porta aperta per avviare un dialogo che potrebbe portare alla ricerca e alla collaborazione.

Ci sarebbero ulteriori ricerche su come le risorse all'interno delle diverse catene possano co-uscire. Il 2019 ha visto l'implementazione di blockchain multi-cloud, il che significa che non sarebbe una sorpresa vedere i piloti cross-blockchain arrivare l'anno prossimo.

Altri regolatori come il Wyoming

Per quanto riguarda le risorse digitali, il Wyoming ha già posto le basi e un ecosistema di regolamentazione compatibile con le banche digitali.

Le risorse digitali sono state suddivise in tre diverse categorie e il Wyoming spiega le differenze che si verificano tra i titoli digitali e le valute virtuali.

Tutti questi beni sono considerati beni personali immateriali. Anche altri stati come l'Arizona, il New Mexico e il Colorado stanno esaminando quadri legislativi simili.

Conclusioni

Il 2020 è considerato l'anno che modellerà l'importanza della tecnologia blockchain e degli ecosistemi digitali. Ci sono varie cose che vedremo accadere nel 2020 poiché le tecnologie continuano a essere promettenti.

Sono gli anni in cui vedrai i principali protocolli blockchain, così come le risorse digitali, crescere in uso, adozione e metriche.

Ci aspettiamo anche di vedere un aumento del pool di sviluppatori di blockchain, inclusi i team dell'India per lo sviluppo di blockchain per aiutare a promuovere la crescita e l'adozione della tecnologia.