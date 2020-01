È stato riscontrato che TikTok presenta serie vulnerabilità della sicurezza che consentono agli aggressori di assumere il controllo degli account.

Il proprietario di TikTok, ByteDance, sta esplorando attivamente la tecnologia blockchain e il recente difetto di sicurezza riscontrato nella sua app potrebbe accelerarne l’implementazione e la ricerca.

Vulnerabilità della sicurezza rilevate su TikTok mentre la società si sposta verso Blockchain

Alcune settimane fa, è stato riferito che ByteDance stava lavorando con i media statali cinesi per implementare blockchain e AI nel suo modello di business.

La joint venture si chiamerà Pengpai Audiovisual Technology Co. e secondo le stime Bloomberg costa $ 1,43 milioni. Il suo focus sarà sulla sicurezza e sui “diritti digitali di brevi video”.

Sebbene la joint venture sia stata particolarmente riservata, la sua attenzione ai contenuti audiovisivi porta a credere che un giorno verrà implementata su TikTok se avrà successo.

Questa transizione non potrebbe arrivare prima per TikTok, in quanto il New York Times riporta che l’app è stata messa a fuoco per i suoi difetti di sicurezza. Gli hacker sono stati in grado di dirottare account privati attraverso link dannosi e caricare video senza la conoscenza dei singoli utenti.

Secondo Oded Vanunu, capo della ricerca sulla vulnerabilità dei prodotti presso la società di cibersicurezza Check Point, basata sull’Isreal, “le vulnerabilità che abbiamo riscontrato erano tutte fondamentali per i sistemi di TikTok”.

Il difetto di sicurezza è stato trovato così grave che oggi è stato rilasciato un aggiornamento critico .

Autenticazione del contenuto di Deepfake su Blockchain

Tuttavia, a parte i difetti di sicurezza, c’è un’altra ragione per cui TikTok si avventura nello spazio blockchain: come mezzo per verificare i contenuti video.

Con la recente diffusione delle proprie capacità di deepfake di TikTok su molte critiche, alcuni hanno affermato che questo è stato un passo troppo azzardato e che l’autenticità sarebbe difficile da decifrare.

Tuttavia, questo sembra far parte del lungo gioco di TikTok — con la sua nuova partnership blockchain specificamente focalizzata sui “diritti digitali”, un giorno potremmo vedere un sistema di verifica basato su blockchain implementato sull’app.

Ciò significherebbe che TikTok sarebbe in grado di autenticare i propri utenti e offrire funzionalità di deepfake , una novità per l’industria.

In breve, le recenti controversie che circondano TikTok rappresentano un valido esempio del perno dell’azienda verso la tecnologia blockchain.

Sappiamo già che ByteDance ci sta già lavorando attivamente e gli eventi recenti potrebbero accelerarne l’implementazione per motivi di sicurezza.