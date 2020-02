La seconda lista Blockchain 50 di Forbes include anche le Nazioni Unite

Forbes ha pubblicato un secondo elenco Blockchain Top 50, che presenta molti nuovi iscritti, tra cui le Nazioni Unite. Blockchain 50 è un elenco di 50 aziende globali che utilizzano sempre più la tecnologia blockchain.

L’elenco è stato introdotto per la prima volta nell’aprile 2019 e l’elenco di febbraio sembra essere solo la seconda versione della compilation.

Mentre l’elenco di febbraio ha partecipanti ricorrenti come Amazon, Microsoft, JPMorgan, Google, Bitfury, Coinbase e Ripple, include anche nuovi arrivati come le Nazioni Unite, China Construction Bank, il deposito nazionale della Russia e Jack Dorsey’s Square.

Secondo un precedente rapporto di Cointelegraph, António Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, aveva dichiarato che l’organizzazione doveva adottare la tecnologia blockchain.

Forbes afferma che le aziende in vetrina di quest’anno si sono notevolmente spostate oltre t

ha teoricamente utilizzato la tecnologia blockchain e ha generato “entrate e risparmi molto reali”. Il prodotto blockchain di Amazon, Amazon Web Services, è stato implementato da Nestlé per introdurre un nuovo marchio di caffè chiamato Chain of Origin, ha aggiunto Forbes.

Michael del Castillo, scrittore dello staff di Forbes, ha dichiarato:

Blockchain è iniziato come un modo per spostare bitcoin dal punto A al punto B, ma ora viene utilizzato da una serie di grandi aziende per monitorare e spostare qualsiasi numero di risorse in tutto il mondo con la stessa facilità con cui si invia un’email.