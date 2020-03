Huobi lancia la propria blockchain per la DeFi

Il gruppo Huobi ha annunciato il lancio pubblico di testnet della catena Huobi, una blockchain pubblica open source progettata per fornire un’infrastruttura finanziaria di risorse digitali globale, basata su blockchain.

La catena di finanza decentralizzata ad alte prestazioni (DeFi) è ora attiva per i beta test. Creata in collaborazione con il partner di sviluppo tecnico Nervos, Huobi Chain offre un framework blockchain adatto alle autorità di regolamentazione per le organizzazioni finanziarie per distribuire servizi e applicazioni DeFi, tra cui blockchain, asset tokenizzati, pagamenti e verifica dell’identità, servizi di prestito, scambi decentralizzati e altro .

“DeFi è diventata una delle applicazioni più promettenti della tecnologia blockchain ma il suo futuro richiede che entrambe le parti – regolatori e imprese – lavorino insieme per stabilire gli standard e le linee guida della nuova economia decentralizzata”, ha affermato Ciara Sun , vicepresidente del Global Business di Huobi Gruppo. “Con Huobi Chain, vogliamo fornire il framework decentralizzato che facilita la collaborazione in tutto il settore, che è fondamentale per l’adozione diffusa di DeFi.”

Rete adatta alle autorità di regolamentazione

Per incoraggiare una maggiore collaborazione tra le agenzie di regolamentazione e il settore finanziario privato, Huobi Chain adotta un modello di governance flessibile basato su una variazione dell’algoritmo di consenso delegato Proof-of-Stake (DPoS). Questo design flessibile consente a Huobi Chain di supportare sia i regolatori che le imprese sulla blockchain attraverso funzionalità uniche come i nodi regolatori, che consentono ai regolatori di contribuire alla rete come validatori.

I protocolli di identità standard del settore come la verifica KYC (Your Your Customer) assicurano che la rete soddisfi i requisiti antiriciclaggio (AML). La catena Huobi utilizza inoltre un sistema DID (Decentralized Identifier) per fornire identità digitali verificabili e decentralizzate sulla sua rete, rendendo più facilmente realizzabili su scala la conformità e le normative transfrontaliere.

Quadro finanziario specifico

La catena Huobi è stata costruita appositamente per l’industria dei servizi finanziari ed è completamente open source per fornire la flessibilità necessaria per mercati finanziari aperti. Il protocollo di servizio DeFi personalizzabile consente agli utenti e agli sviluppatori di terze parti di creare applicazioni finanziarie personalizzate in base alle loro esigenze specifiche e ai loro casi d’uso.

L’architettura ad alte prestazioni di Huobi Chain è progettata per supportare transazioni ad alto volume fondamentali per il settore dei servizi finanziari. Funzionalità come l’interoperabilità cross-chain, il supporto multi-asset, le capacità di contratto intelligente e le architetture multi-and-sidechain forniscono anche alle banche e agli istituti finanziari un framework altamente flessibile e scalabile a livello globale.

Le funzionalità di gestione patrimoniale proprietarie della catena forniranno supporto per un’ampia gamma di servizi di gestione patrimoniale su catena e cross chain attraverso le risorse digitali più diffuse come BTC ed ETH, nonché le risorse lanciate da Huobi come HT, HBTC e HUSD.

Innovazione Blockchain

Come la prima blockchain pubblica al mondo con governance e framework regolatori on-chain, Huobi Chain offre funzionalità innovative che superano i limiti della blockchain.