DHL è uno dei numerosi partner logistici che collaborano con BMW in Asia. In genere, ogni azienda di logistica gestisce i propri sistemi informatici, così come BMW e i suoi rivenditori. Ma invece, se potessero condividere i dati?

La casa automobilistica BMW e il fornitore di servizi logistici DHL hanno lavorato su una blockchain proof of concept (PoC) per le operazioni della catena di approvvigionamento dell'ex Asia Pacifico per fornire una migliore visibilità per i pezzi spediti dalla Malesia.

Tradizionalmente, sistemi proprietari separati che registrano i dati comportano un lungo processo di riconciliazione manuale per abbinare i dati di spedizione. Inoltre, una discrepanza richiederebbe ulteriori scavi, il che richiede ancora più tempo e fatica.

Per aggirare questi problemi, DHL e BMW hanno creato una piattaforma blockchain privata per condividere senza soluzione di continuità i dati della catena di fornitura tra i partecipanti. Le parti interessate possono solo accedere ai dati di cui hanno bisogno.

Inoltre, il sistema ha anche fornito il monitoraggio della spedizione in tempo reale dall'ordine alla consegna dei pezzi. In teoria, ciò aiuterebbe i concessionari BMW a gestire in modo efficiente il loro inventario.

Nel frattempo, il PoC ha anche fornito trasparenza sull'andamento della catena di approvvigionamento. C'è una dashboard grafica per visualizzare dettagli come ordini effettuati, ordini in transito e ordini consegnati.

In conclusione, il PoC è stato in grado di ridurre i rapporti manuali e risolvere i problemi più rapidamente poiché entrambe le parti erano in grado di visualizzare gli stessi dati in tempo reale.

BMW è piuttosto attiva nello spazio blockchain e sta sperimentando diverse applicazioni della tecnologia. La casa automobilistica tedesca fa parte del consorzio MOBI e sta lavorando con Ford, GM, Honda e pochi altri su un PoC blockchain per l'identità del veicolo .

Più di recente, la BMW ha partecipato a un pilota di finanza commerciale sulla rete blockchain Marco Polo.

In Europa, esiste un consorzio blockchain dedicato alle auto da trasporto e uno dei suoi obiettivi principali è quello di fornire maggiore sicurezza ai rivenditori sull'arrivo delle spedizioni di auto.