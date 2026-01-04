Corona sotto accusa, gaffe di Signorini: l’avvocato D’Erasmo svela il vero rischio giudiziario

Quadro legale: indagini, capi d’imputazione e rischi per Corona

Leonardo D’Erasmo, avvocato noto nel mondo dello spettacolo, ha chiarito che la posizione di Fabrizio Corona è già incardinata in sede penale: risulta formalmente indagato e ha un’imputazione per divulgazione illecita di immagini a contenuto esplicito. La scorsa settimana è stato ascoltato per circa due ore in Procura, un passaggio che conferma l’avanzamento dell’istruttoria e rende concreto il rischio di un rinvio a giudizio per questo specifico capo d’accusa.

Il contesto investigativo nasce dalle denunce seguite alla messa in onda delle puntate di Falsissimo, in cui sono stati diffusi materiali e conversazioni riconducibili a figure pubbliche, tra cui Alfonso Signorini e Antonio Medugno. Secondo D’Erasmo, il fronte più solido in termini di esposizione penale riguarda la gestione e pubblicazione di immagini private, oggetto dell’attuale imputazione, mentre le chat rientrano in un perimetro diverso sotto il profilo legale.

Alla luce degli atti, il pericolo processuale per Corona si concentra dunque sulla presunta violazione delle norme che tutelano la riservatezza di contenuti visivi sensibili. Le attività già svolte dalla magistratura – iscrizione nel registro degli indagati, contestazione formale del reato e audizione in Procura – delineano un quadro in cui l’ipotesi accusatoria è sufficientemente strutturata da poter approdare in aula.

Resta distinta, sul piano tecnico, la valutazione delle conversazioni digitali: la loro eventuale divulgazione, laddove vi sia il consenso di almeno uno dei partecipanti, non configura automaticamente una responsabilità penale. Diverso, sottolinea l’avvocato, è il capitolo relativo alle immagini, per il quale la soglia di tutela è più elevata e le conseguenze giudiziarie potenzialmente più gravi per l’indagato.

Focus sul revenge: limiti del consenso e diffusione di contenuti privati

Il nodo giuridico centrale riguarda la distinzione tra chat testuali e contenuti visivi intimi. Come chiarito da Leonardo D’Erasmo, la pubblicazione di conversazioni può essere lecita se uno dei partecipanti ha prestato consenso alla divulgazione. Nel caso che coinvolge Antonio Medugno, il via libera alla diffusione appare documentato dal rapporto diretto con Fabrizio Corona all’interno di Falsissimo e dalla possibile intermediazione del suo ex manager. In questo perimetro, l’ordinamento ammette la circolazione dei messaggi, purché il consenso provenga da uno dei soggetti che hanno preso parte allo scambio.

Il quadro cambia radicalmente quando si passa alle immagini private e ai contenuti destinati a restare riservati. La diffusione di materiale a carattere intimo integra un’ipotesi penalmente rilevante, anche qualora a divulgarlo sia uno dei partecipanti alla conversazione originaria. La ratio è netta: il consenso all’invio in un contesto privato non equivale al consenso alla pubblicazione su canali pubblici o mediatici. Questo scarto tra uso privato e divulgazione pubblica rappresenta la soglia che può far scattare la configurazione del revenge, con un profilo sanzionatorio più severo rispetto alle mere chat testuali.

Secondo l’analisi dell’avvocato, la valutazione della Procura dovrà concentrarsi su due elementi: la natura confidenziale del materiale circolato e l’assenza di un consenso esplicito alla sua diffusione. Se i contenuti rientrano nella categoria di materiale intimo e non risultano autorizzati per la pubblicazione, l’ipotesi di reato resta sul tavolo in modo concreto. La circostanza che uno dei soggetti coinvolti abbia parlato pubblicamente non sana retroattivamente la mancanza di autorizzazione specifica alla diffusione delle immagini.

In sintesi operativa, sul piano giuridico: le chat con consenso di una parte non generano automaticamente responsabilità penale; i contenuti visivi privati, se divulgati senza un consenso formale alla pubblicazione, possono integrare la fattispecie di revenge. È su questo crinale che si gioca il rischio più concreto per Corona, distinto e più insidioso rispetto alla semplice esposizione derivante dalla messa in onda delle conversazioni.

Strategie e passi falsi: l’impatto della mossa difensiva di Signorini

Per l’accusa a carico di Alfonso Signorini, richiamata dalla querela di Antonio Medugno, il profilo della presunta violenza potrebbe risultare indebolito dal fattore temporale: i fatti risalirebbero al 2022 e, secondo la ricostruzione di Leonardo D’Erasmo, la prescrizione potrebbe essere intervenuta. Diverso il capitolo relativo alla tentata estorsione, per cui i termini di prescrizione sono più lunghi (circa sei anni e mezzo) e non sarebbero quindi maturati.

Il perimetro tecnico dell’estorsione è dirimente: si configura in presenza di una minaccia, non di una semplice promessa. La traccia giurisprudenziale richiamata dall’avvocato è chiara: “Se vieni a letto con me avrai un vantaggio” non integra il reato; “Se non vieni a letto con me, non lavorerai più” è la forma tipica della costrizione. L’analisi delle chat e delle comunicazioni dovrà quindi verificare l’esistenza di espressioni minacciose, la loro univocità e la capacità di comprimere la libertà della controparte. In assenza di un lessico coercitivo, l’ipotesi di estorsione potrebbe non trovare fondamento; se emergessero elementi, andrebbe poi qualificata la condotta come consumata o meramente tentata.

In questo contesto, D’Erasmo individua un passaggio critico sul piano strategico: l’avere consentito a Fabrizio Corona di rendere una dichiarazione spontanea in Procura. La scelta, attribuita alla linea difensiva di Signorini, può rappresentare un autogol processuale. Offrire all’indagato un palco istituzionale per articolare la propria versione consente alla difesa avversaria di orientare il racconto, introdurre elementi narrativi utili e consolidare una cornice interpretativa prima che l’accusa defini­s­ca l’impianto probatorio. È una mossa che, pur legittima, espone al rischio di cristallizzare agli atti passaggi favorevoli alla controparte, condizionando interrogatori successivi, richieste cautelari e strategie di confutazione.

Sul piano operativo, l’effetto può riflettersi su tre livelli: 1) anticipazione difensiva dell’avversario, con la possibilità di dettare tempi e contenuti del confronto processuale; 2) sedimentazione di un frame narrativo a beneficio di Corona che potrebbe influire sulla percezione degli inquirenti durante l’analisi documentale; 3) incremento della complessità per la difesa di Signorini, chiamata ora a smontare dichiarazioni già formalizzate. D’Erasmo qualifica tale scelta come una leggerezza strategica, non un errore tecnico, ma sufficiente a incidere sugli equilibri dell’inchiesta.

Resta fermo il principio di garanzia: l’eventuale mancanza di minaccia esplicita nelle conversazioni ridimensionerebbe la portata dell’accusa di estorsione. Tuttavia, la finestra aperta con l’audizione di Corona potrebbe consolidare elementi utili alla sua difesa, spostando il baricentro del contenzioso sul terreno della valutazione testuale delle chat e dell’assenza di un contenuto intimidatorio inequivoco.

