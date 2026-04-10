Comune di Milano, caos software: graduatorie di nidi e materne da rifare per errore informatico

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Europa tra innovazione tecnologica e regole: cosa è emerso a Roma

Al Centro Studi Americani di Roma, esponenti di governo, parlamento, imprese e associazioni hanno discusso del rapporto tra innovazione tecnologica e regolazione europea. L’evento, promosso da Meta e Adnkronos, si è svolto nelle scorse ore, con apertura del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Il confronto ha analizzato come intelligenza artificiale, dispositivi digitali avanzati e in particolare smart glasses influenzino diritti, competitività industriale e ruolo geopolitico dell’Unione europea.

Il nodo centrale è come scrivere regole che proteggano ambiente e diritti senza soffocare innovazione, investimenti e leadership tecnologica, soprattutto in quei settori – come gli indossabili – in cui l’Europa, e l’Italia con EssilorLuxottica, mantengono ancora un vantaggio strategico.

In sintesi:

Confronto a Roma su innovazione, IA e impatto delle regole europee su diritti e competitività.

Preoccupazione per un’eccessiva regolazione Ue che rischia di rallentare gli investimenti tecnologici.

Smart glasses caso simbolo: norme sulle batterie possono compromettere una filiera di eccellenza italiana.

Invocato un “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese europee.

Regole europee, smart glasses e diritto all’innovazione

Dal dibattito è emersa una consapevolezza condivisa: tecnologia e intelligenza artificiale non sono più solo motori economici, ma strumenti che incidono direttamente su salute, inclusione, informazione e produttività.

Regolamenti lenti e complessi rischiano tuttavia di arrivare obsoleti, trasformandosi in un freno rispetto a Stati Uniti e Cina, dove l’innovazione è parte centrale delle strategie economiche, industriali e militari.

Il caso dei dispositivi indossabili, in particolare gli smart glasses, è stato indicato come banco di prova. L’Europa – con l’Italia e EssilorLuxottica in posizione di leadership – rischia di compromettere intere filiere a causa di norme pensate per altri scopi, come il Regolamento sulla sostituibilità delle batterie. Tali prescrizioni possono incidere su design, sicurezza e sostenibilità economica, aggravando l’“ipertrofia regolatoria” segnalata dagli operatori: troppe norme, troppe autorità, forte frammentazione tra Stati membri, clima di incertezza per chi investe in tecnologie ad alta velocità di evoluzione.

Accanto agli aspetti normativi, è stato sottolineato un problema culturale: in Europa l’innovazione è spesso vista come rischio da contenere più che come opportunità da abilitare.

Vari interventi hanno proposto un cambio di paradigma, introducendo il concetto di “diritto all’innovazione”: non solo libertà di ricerca e impresa, ma diritto dei cittadini a beneficiare dei progressi tecnologici, analogamente ai diritti sociali del Novecento.

Il ritardo europeo in IA e infrastrutture digitali, unito alla crescente domanda di capacità computazionale ed energetica, impone politiche che accompagnino lo sviluppo, anziché inseguirlo, integrando sostenibilità, diritti e competitività.

Prospettive future: equilibrio tra sostenibilità, diritti e potere tecnologico

La dimensione geopolitica è emersa con forza: la capacità dell’Europa di restare rilevante dipenderà dall’equilibrio tra sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e sviluppo tecnologico.

Se uno di questi pilastri prevale in modo eccessivo, gli altri vengono compressi, con rischi per attrattività industriale, autonomia strategica e coesione sociale.

Dal confronto di Roma è uscita una linea di fondo: non scegliere tra regolazione e innovazione, ma trasformare le regole in infrastrutture abilitanti. Una governance meno frammentata, tempi normativi più rapidi e un riconoscimento esplicito del valore economico e civile della tecnologia sono considerati passaggi decisivi per capitalizzare i punti di forza europei, a partire dalle filiere in cui, come negli smart glasses, il continente mantiene ancora una leadership industriale globale.

FAQ

Che cosa è stato discusso al Centro Studi Americani di Roma?

È stato discusso il rapporto tra innovazione tecnologica, in particolare intelligenza artificiale e indossabili, e regolazione europea, con focus su competitività, diritti e sostenibilità.

Perché gli smart glasses sono centrali nel dibattito europeo?

Perché rappresentano uno dei pochi settori dove Europa e Italia, con EssilorLuxottica, mantengono leadership industriale, oggi minacciata da nuove norme sulle batterie.

Che cosa significa “ipertrofia regolatoria” in ambito Ue?

Indica un eccesso di norme, autorità e frammentazione tra Stati membri, che genera incertezza, rallenta gli investimenti e ostacola l’innovazione tecnologica.

In cosa consiste il proposto “diritto all’innovazione” per i cittadini europei?

Consiste nel riconoscere normativamente il diritto di cittadini e imprese a beneficiare concretamente dei progressi tecnologici, analogamente ai tradizionali diritti sociali.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.