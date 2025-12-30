Codacons chiede sospensione del Grande Fratello: nuove mosse legali dopo il caso Signorini

Richieste del Codacons alle autorità

Il Codacons ha formalizzato una serie di istanze rivolte agli organi di vigilanza competenti chiedendo verifiche serrate e provvedimenti cautelativi. L’associazione chiede l’avvio di istruttorie volte a valutare pratiche commerciali scorrette e la tutela degli utenti spettatori, nonché l’adozione di misure sospensive nei confronti della messa in onda del programma fino a chiarimenti completi sui fatti segnalati. Le richieste mirano anche a stabilire eventuali responsabilità di natura amministrativa e, se del caso, a imporre sanzioni. L’obiettivo dichiarato è garantire trasparenza nelle procedure di selezione e la correttezza nei confronti dei consumatori e dei concorrenti.

In dettaglio, il Codacons ha inoltrato istanze all’AGCM per l’apertura di un’istruttoria sulle pratiche commerciali, sollecitando accertamenti sull’eventuale esistenza di condotte atte a falsare la concorrenza o a ingannare gli utenti. Tra le misure richieste figura l’inibizione immediata di comportamenti ritenuti illeciti e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 del Codice del Consumo qualora venissero riscontrate violazioni.

L’associazione ha parallelamente interessato l’AGCOM, richiedendo un controllo nel settore audiovisivo finalizzato a proteggere i diritti dei consumatori-utenti e la regolarità dei processi produttivi e di casting. Al centro della richiesta vi è la verifica del rispetto degli obblighi informativi e dei principi di correttezza e trasparenza cui gli operatori televisivi sono tenuti.

Infine, il Codacons ha formalizzato una diffida verso Mediaset sollecitando la sospensione cautelativa di conduttori e format coinvolti nelle procedure contestate, fino al completamento degli accertamenti. La diffida sottolinea la necessità di preservare l’integrità delle selezioni e la parità di trattamento dei candidati, evitando che eventuali irregolarità compromettano la regolarità del programma.

Accuse e presunte irregolarità nei casting

Le accuse mosse al centro delle indagini si concentrano sulle modalità con cui sarebbero stati condotti i casting e sui rapporti instaurati tra esponenti di rilievo del programma e alcuni aspiranti concorrenti. Tra le segnalazioni più rilevanti figurano affermazioni che descrivono contatti privati e comunicazioni dirette ritenute inappropriate rispetto al ruolo pubblico ricoperto dal conduttore. Tali comportamenti, se dimostrati, potrebbero aver determinato un trattamento preferenziale e una compressione del principio di parità di accesso alle selezioni.

Il quadro delineato dall’esposto e dalla diffida parla di elementi che possono configurare una violazione dei doveri di trasparenza e correttezza contrattuale: relazioni personali instaurate in fase di preselezione, messaggi a carattere ambiguo e una possibile interferenza nelle scelte di ammissione. Il Codacons sottolinea come questi aspetti non siano meri pettegolezzi, ma fatti potenzialmente idonei a compromettere la regolarità delle procedure concorsuali e la fiducia del pubblico.

Nel documento inviato alle autorità si richiama inoltre l’attenzione sulle garanzie offerte ai partecipanti: informativa completa, tracciabilità delle fasi di selezione e criteri oggettivi di valutazione. La mancanza o la nebulosità di tali elementi costituisce, secondo l’associazione, un vulnus che legittima richieste di accertamento approfondito e misure cautelari per evitare la prosecuzione di pratiche che possano arrecare danno sia ai candidati che agli utenti televisivi.

Viene infine richiamata la possibile rilevanza penale di alcuni comportamenti segnalati, già oggetto di esposto alla Procura di Milano, con particolare riferimento a condotte che potrebbero integrare il reato di abuso di relazione di lavoro o di influenza indebita in fase di selezione. La contestazione non si limita a criticare scelte editoriali, ma punta a verificare se siano stati lesi diritti fondamentali dei partecipanti e delle norme che disciplinano i concorsi pubblici e privati nel settore audiovisivo.

Reazioni di Mediaset e posizioni dei protagonisti

Mediaset ha risposto alle sollecitazioni con una linea difensiva calibrata: la rete sostiene di aver avviato verifiche interne e sottolinea la volontarietà dell’autosospensione del conduttore, ritenuta una misura idonea a preservare l’andamento produttivo senza pregiudicare gli accertamenti in corso. L’azienda ha inoltre ribadito il proprio impegno a rispettare le normative e i protocolli aziendali nelle procedure di casting, invitando a non anticipare giudizi prima che le autorità competenti completino le indagini. Da parte sua, Mediaset chiede trasparenza ma rivendica il diritto a difendere la correttezza dei processi interni.

Alfonso Signorini ha emanato dichiarazioni tramite il suo ufficio stampa, esprimendo collaborazione con le verifiche e smentendo comportamenti illeciti. Ha affermato di aver sempre agito nell’interesse del programma e dei partecipanti, ponendo l’accento sulla propria disponibilità a chiarire ogni aspetto ritenuto controverso. La scelta di autosospendersi è stata presentata come gesto di responsabilità mediatica volto a non influenzare il dibattito pubblico e a consentire un’indagine serena.

I protagonisti citati nelle contestazioni, inclusi aspiranti concorrenti e figure vicine alla produzione, si sono divisi tra versioni contrapposte: alcuni hanno ribadito l’assenza di favoritismi, altri hanno annunciato l’eventuale produzione di prove a supporto delle proprie affermazioni. La posizione dei diretti interessati mostra un clima di tensione legale e reputazionale che potrebbe condizionare ulteriormente le scelte editoriali e la gestione delle prossime fasi produttive.

Nel dibattito pubblico emergono anche prese di posizione dei sindacati di categoria e di associazioni di giornalisti, che chiedono di distinguere tra valutazioni di ordine penale e responsabilità aziendale. Si segnala, infine, che eventuali provvedimenti delle autorità amministrative potrebbero determinare la sospensione temporanea di produzioni o modifiche contrattuali, con impatti economici e occupazionali rilevanti per l’indotto legato al programma.

Conseguenze legali e possibili sanzioni

Le implicazioni giuridiche del contenzioso aperto attorno al reality possono dispiegarsi su più piani distinti ma interconnessi: amministrativo, civile e penale. Sul versante amministrativo, l’eventuale riscontro di pratiche commerciali scorrette da parte dell’AGCM potrebbe tradursi in sanzioni pecuniarie e in ordini di cessazione delle condotte ritenute illecite, nonché in obblighi di pubblicazione di rettifiche e informazioni correttive rivolte agli utenti. Parallelamente, l’AGCOM dispone di poteri sanzionatori nel settore radiotelevisivo e può imporre misure restrittive sulla programmazione, compresa la sospensione temporanea della messa in onda o prescrizioni sulle procedure di casting e selezione dei partecipanti.

Dal punto di vista civile, i concorrenti che ritengano di aver subito pregiudizi potrebbero promuovere azioni risarcitorie per danni morali e materiali. Tali domande richiederanno l’accertamento della sussistenza di relazioni causali tra le presunte condotte irregolari e il danno subito, con la possibile apertura di contenziosi individuali o collettivi volti a ottenere ristori economici e, se del caso, provvedimenti inibitori a tutela della parità di trattamento.

Nell’ambito penale, gli spunti segnalati dall’esposto alla Procura di Milano possono dar luogo a indagini su fattispecie quali abuso di posizione e, in casi estremi, favoreggiamento o concorso in illeciti connessi alle procedure di selezione. L’accertamento di elementi probatori idonei potrebbe portare a iscrizioni nel registro degli indagati e successivamente a richieste di rinvio a giudizio; l’iter giudiziario penale includerebbe intercettazioni, acquisizione di comunicazioni e testimonianze per valutare l’effettiva rilevanza dei fatti denunciati.

Le sanzioni potenziali variano per gravità e natura: dall’applicazione di multe amministrative e obblighi riparatori fino a provvedimenti interdittivi temporanei che inciderebbero su contratti di produzione e diritti di trasmissione. Inoltre, conseguenze reputazionali e commerciali potrebbero tradursi in rescissioni contrattuali, rivendicazioni economiche da parte di sponsor e ricadute occupazionali sull’indotto produttivo, con ricadute finanziarie rilevanti per la rete e i produttori coinvolti.

Infine, l’esito delle verifiche potrebbe avere effetti deterrenti e prescrittivi sul settore: decisioni sanzionatorie o giurisprudenziali potrebbero portare all’adozione di codici deontologici più stringenti, procedure di selezione più documentate e misure di compliance obbligatorie per prevenire conflitti di interesse e garantire trasparenza nelle produzioni televisive.

