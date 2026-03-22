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Chiara Poggi omicidio, nuova perizia riapre il giallo sull’orario della morte e sulle ricostruzioni

Chiara Poggi omicidio, nuova perizia riapre il giallo sull’orario della morte e sulle ricostruzioni

Nuova perizia sulla morte di Chiara Poggi cambia la cronologia del delitto

Chi è al centro della nuova svolta? La vittima, Chiara Poggi, il condannato Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio. Che cosa emerge? Una ricostruzione temporale diversa dell’omicidio, non più “lampo” ma frutto di una colluttazione prolungata. Dove? A Garlasco, in provincia di Pavia. Quando? A seguito della nuova consulenza depositata in procura dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, a quasi vent’anni dai fatti del 13 agosto 2007. Perché è rilevante? Perché l’ipotesi che Chiara sia morta almeno mezz’ora dopo la colazione amplia la finestra temporale del delitto e potrebbe incidere sulla tenuta della sentenza di condanna e sulla valutazione degli alibi.

In sintesi:

  • La nuova perizia colloca la morte di Chiara Poggi almeno mezz’ora dopo la colazione.
  • Il delitto non sarebbe più un’aggressione lampo, ma una colluttazione prolungata.
  • Le tracce di Dna sotto le unghie sono attribuite ad Andrea Sempio.
  • Procura di Pavia riesamina cronologia, dinamica dell’aggressione e possibile arma.

Come cambia la ricostruzione dell’omicidio di Garlasco

Secondo quanto anticipato dal Tg1, la consulenza medico-legale di Cristina Cattaneo individua un intervallo più ampio tra la colazione di Chiara Poggi e il decesso, stimando almeno trenta minuti di sopravvivenza. Questo dato contrasta con lo scenario accolto dai giudici, che avevano descritto un’azione rapida e improvvisa compatibile con un “delitto lampo”.
La nuova ipotesi, invece, suggerisce una colluttazione violenta e non istantanea all’interno dell’abitazione di Garlasco, con possibili fasi successive di aggressione. In questo quadro assumono un peso diverso le tracce di Dna sotto le unghie della vittima, oggi ricollegate dagli inquirenti ad Andrea Sempio, figura emersa nella riapertura investigativa.

La procura di Pavia ha incaricato la consulente di rivedere tre snodi ritenuti decisivi: la precisa collocazione oraria della morte, la sequenza delle lesioni riscontrate e le caratteristiche dell’arma, mai rinvenuta. Un eventuale scostamento marcato rispetto alla ricostruzione cristallizzata nelle motivazioni di condanna di Alberto Stasi potrebbe imporre una rivalutazione sistematica di alibi, movimenti e compatibilità dei singoli soggetti presenti nell’orbita di Chiara nelle ore precedenti al delitto.

Gli scenari futuri per indagini e processo mediatico

Se la nuova perizia di Cristina Cattaneo verrà confermata e condivisa dai magistrati, il caso Garlasco potrebbe aprirsi a sviluppi sia giudiziari sia mediatici. Una cronologia diversa, unita al Dna attribuito ad Andrea Sempio, rischia di riaccendere il confronto su errori investigativi, tenuta delle prove e affidabilità delle perizie originarie.
Sul piano processuale, ogni valutazione ulteriore dipenderà dall’eventuale convergenza tra dati medico-legali, analisi genetiche e riscontri testimoniali. Sul piano dell’opinione pubblica, la trasformazione del “delitto lampo” in aggressione prolungata potrebbe modificare in profondità la percezione di uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana recente.

FAQ

Che cosa sostiene la nuova consulenza sull’omicidio di Chiara Poggi?

La nuova consulenza sostiene che Chiara Poggi sia morta almeno mezz’ora dopo la colazione, ipotizzando un’aggressione prolungata e non più un delitto istantaneo.

Perché il nuovo orario di morte può influire sulla condanna di Alberto Stasi?

Perché amplia la finestra temporale del delitto, imponendo di riconsiderare compatibilità e tenuta dell’alibi di Alberto Stasi rispetto alla ricostruzione originaria.

Che ruolo ha il Dna di Andrea Sempio nel nuovo scenario investigativo?

Il Dna attribuito ad Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi viene ora valutato come possibile segno di colluttazione.

L’arma del delitto di Garlasco è stata individuata con la nuova perizia?

No, la nuova consulenza analizza le lesioni ma conferma che l’arma del delitto non è mai stata materialmente rinvenuta.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica del caso?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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