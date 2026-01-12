Caso Garlasco scuote Verissimo, Fabrizio Corona accusa Mediaset di pagare un indagato per audience

Polemica sui compensi a Verissimo

Fabrizio Corona accende la polemica dopo l’intervista di Andrea Sempio a Verissimo, rilanciando su Instagram l’accusa a Mediaset di aver corrisposto un compenso a un uomo “indagato” per incrementare gli ascolti. Nel mirino anche il presunto silenzio dei tg del gruppo sul caso che coinvolgerebbe Alfonso Signorini, con il richiamo al “codice etico” evocato dall’ex fotografo dei vip.

Corona parla di “pagamento” a Sempio e collega la vicenda ai vertici di Cologno Monzese, attribuendo all’azienda una strategia spregiudicata sull’onda del caso Garlasco. Le sue parole hanno alimentato il clamore social, trasformando l’ospitata nel programma di Silvia Toffanin in un caso mediatico parallelo al dibattito giudiziario.

Al centro resta l’opportunità di offrire spazio televisivo a un protagonista legato a un delitto che continua a dividere l’opinione pubblica. La contestazione di Corona, costruita su toni perentori e insinuazioni, spinge il confronto oltre il merito dell’intervista, toccando temi di responsabilità editoriale, trasparenza e criteri di selezione degli ospiti nei talk di punta del weekend televisivo.

Replica dei legali di Andrea Sempio

I difensori di Andrea Sempio, contattati da Fanpage.it, smentiscono in modo categorico qualsiasi compenso per la partecipazione a Verissimo. Precisano che l’intervista è avvenuta “a titolo completamente gratuito”, respingendo le accuse rilanciate da Fabrizio Corona sui presunti pagamenti.

La linea legale punta a disinnescare il sospetto di un’operazione commerciale, separando il piano giudiziario da quello mediatico e ribadendo la volontà di evitare escalation polemiche. Dalla galassia Mediaset filtra inoltre una smentita ufficiosa sull’ipotesi di cachet, a conferma della versione fornita dagli avvocati.

Il chiarimento non entra nel merito delle invettive contro Alfonso Signorini né nel tema del “codice etico”, ma si concentra sull’unico punto verificabile: nessuna retribuzione per Sempio. La precisazione mira a ridurre il rumore attorno al caso Garlasco e a riportare la vicenda entro confini informativi verificati, isolando le ricostruzioni prive di riscontri.

Ascolti record e dibattito pubblico

L’ospitata di Andrea Sempio a Verissimo ha spinto il talk di Silvia Toffanin ai massimi stagionali: 2.827.000 spettatori e il 24,25% di share su Canale 5. Numeri che certificano l’interesse per il caso Garlasco e la capacità della cronaca nera di generare attenzione trasversale.

Il picco di audience coincide con i passaggi in cui Sempio ha ribadito la propria estraneità al delitto e il suo punto di vista su Alberto Stasi, polarizzando le reazioni in rete. Il traino sui social ha amplificato la portata televisiva, alimentando un circuito tra televisione e piattaforme che ha sostenuto la curva d’ascolto.

Il risultato conferma una tendenza consolidata: l’incrocio tra cronaca giudiziaria e intrattenimento produce engagement, ma apre interrogativi su criteri editoriali e responsabilità nella rappresentazione dei casi irrisolti. La domanda di contenuti ad alto impatto emotivo resta elevata, mentre il confronto pubblico si sposta dall’aula di tribunale alla platea generalista.

