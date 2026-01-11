Can Yaman arrestato con Selen Görgüzel: il retroscena che nessuno ti ha ancora raccontato

Operazione antidroga a Istanbul: il contesto dei raid

Istanbul è stata teatro di un’ampia operazione antidroga coordinata dalla Procura, con blitz simultanei in nove locali notturni della città. Le perquisizioni, eseguite dalla polizia con mandato, hanno mirato a ambienti dell’intrattenimento frequentati da volti noti e operatori del settore. L’attività investigativa sarebbe stata innescata da una segnalazione confidenziale, che ha orientato i controlli verso specifici club del Bosforo.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Hürriyet, l’azione ha portato a verifiche capillari su clienti, personale e gestori, con sequestri di sostanze e identificazioni. Tra i fermati risultano anche figure pubbliche, incluse personalità dello spettacolo e creatori digitali, oltre a proprietari e manager dei locali sottoposti a ispezione.

L’operazione si inserisce in un filone d’indagine su consumo e microtraffico in aree a elevata visibilità mediatica. Il dispositivo ha puntato a interrompere reti di approvvigionamento interne ai club e a documentare eventuali responsabilità individuali. Gli esiti preliminari indicano un quadro complesso, con accertamenti in corso su singoli possesso e presunte facilità di accesso alle sostanze all’interno dei locali controllati.

Il fermo di Can Yaman: dinamica e sviluppo

Durante una delle perquisizioni, gli agenti hanno controllato Can Yaman, presente come cliente in un club e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il fermo è scattato in flagranza, senza un ordine di detenzione preventivo emesso dalla Procura, in linea con quanto riferito da Hürriyet.

Le fonti del quotidiano indicano che l’intervento sarebbe stato agevolato da una soffiata, che ha indirizzato i controlli verso il locale in cui si trovava l’attore. Dopo il controllo, Yaman è stato condotto negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito e successivamente rilasciato.

Nell’ambito dello stesso dispositivo risultano verifiche su altri volti noti e su addetti ai locali. A carico di Yaman risulterebbe agli atti una precedente segnalazione per uso di droghe, elemento che sarà valutato dagli inquirenti insieme ai sequestri e alle testimonianze raccolte durante i blitz.

Chi è Selen Görgüzel: profilo e carriera

Selen Görgüzel, 46 anni, è una figura di primo piano dello spettacolo turco, attiva come cantante, attrice e performer. Ha esordito negli anni ’90 in serie televisive di grande ascolto, affermandosi come volto riconoscibile del piccolo schermo. Tra i titoli che ne hanno consolidato la popolarità figura O Hayat Benim (That is My Life), che l’ha proiettata nel mainstream nazionale.

Parallelamente alla recitazione, ha intrapreso una carriera nella musica pop, diventando presenza stabile nei club più esclusivi del Bosforo, con performance dal vivo e ingaggi regolari. La versatilità tra TV e palcoscenico le ha garantito continuità mediatica e una solida base di pubblico nelle principali piazze di Istanbul.

La sua immagine pubblica è legata a progetti artistici trasversali e a un profilo social molto seguito, che amplifica la visibilità delle sue attività. Il suo nome compare tra le personalità coinvolte nei controlli della recente operazione, come riportato da Hürriyet, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle contestazioni a suo carico.

FAQ