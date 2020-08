The Rock Trading: Grande successo della sua prima campagna di crowdfunding

THE ROCK TRADING, LA PIATTAFORMA DI TRADING DI CRIPTOVALUTE PIÚ LONGEVA AL MONDO, RACCOGLIE OLTRE €400.000 NELLA PRIMA FASE DEL CROWDFUNDING.

Negli ultimi 8 anni il mondo delle criptovalute ha visto un incremento esponenziale con performance senza eguali nel panorama finanziario e, in particolare, dal 2018 al 2019 è stato registrato un tasso di crescita pari al +84%.

The Rock Trading, attraverso la sua holding Digital Rock Holding S.p.A, ha superato i €400.000 di capitali raccolti nella sua prima campagna di crowdfunding, oltre il 57% dell’obiettivo minimo di raccolta. Inoltre, Digital Rock Holding è la prima azienda ad aver ricevuto conferimenti di capitale in bitcoin nel crowdfunding su Opstart, l’unico portale di equity crowdfunding autorizzato da CONSOB ad accettare il pagamento della quota anche in bitcoin.

La finalità della raccolta è mettere in campo un piano di sviluppo finalizzato ad un’espansione nel mercato europeo, con l’ambizione di essere quotati in una borsa europea tradizionale.

Andrea Medri

Dichiara Andrea Medri, CFO di The Rock Trading: “Questo crowdfunding garantirà le risorse necessarie per poterci espandere in modo importante nel mercato europeo oltre a consolidare la nostra presenza. Puntiamo così ad offrire a tutti i cittadini europei una porta d’ingresso al mondo delle criptovalute, con la garanzia e l’affidabilità finora dimostrate.”

L’industria delle criptovalute ha un enorme potenziale, che può anche contribuire in modo positivo sull’economia di un Paese, e per questo motivo l’interesse è in costante aumento. Secondo il Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey – From promise to reality, infatti, il 39% delle aziende in tutto il mondo ha inserito la blockchain nei processi produttivi e quasi il 90% degli intervistati ritiene diventerà ancora più importante nei prossimi tre anni.

L’introduzione della blockchain porterà più trasparenza, accelererà le operazioni e permetterà il raggiungimento di importanti livelli di efficienza con beneficio anche per le banche, gli operatori del mondo della finanza e delle assicurazioni, secondo il FinTech Leader di Deloitte Paolo Gianturco.

I numeri di The Rock Trading sono molto promettenti:

€1 milione di ricavi rilevati negli ultimi due esercizi;

oltre 46.000 utenti registrati, con un tasso annuo di crescita del 150% e picchi rilevati nel 2018 del 450%;

oltre 750 milioni di € di volume scambiato sulla piattaforma dal giorno uno;

4 sedi operative dislocate su tutto il territorio italiano;

La società, inoltre, possiede svariati primati tecnologici grazie alla scelta strategica di dedicare gran parte delle risorse alla Ricerca e Sviluppo. Ciò l’ha resa solida, ha affermato la sua nota affidabilità nel panorama dell’industria delle criptovalute: queste le chiavi che hanno reso The Rock Trading la piattaforma più longeva in tutto il mondo, pioniera delle novità derivanti dal mondo delle criptovalute.

A questo indirizzo maggiori dettagli dell’operazione.

THE ROCK TRADING – THE DIGITAL ROCK HOLDING

Fondata nel 2010 da Andrea Medri e Davide Barbieri, The Rock Trading è la piattaforma Europea di trading di bitcoin e criptovalute che permette l’accesso alle stesse in modo sicuro, semplice ed affidabile. Nel 2011 i founder hanno deciso di esplorare nuove opportunità, in particolare nel mondo del bitcoin che all’epoca era agli albori. Così oggi The Rock Trading è la piattaforma di criptovalute più longeva al mondo. Nel corso degli anni si è contraddistinta per l’affidabilità, l’innovazione, la cura nel servizio ai clienti e la trasparenza verso i propri stakeholder. La società si impegna a garantire l’accesso al mondo delle valute virtuali in modo semplice e nel pieno rispetto delle normative Europee.