Su Ethereum i primi NFT dedicati al mondo del porno

I token sono stati già messi in vendita su Opensea.io

Pornvisory lancia oggi i propri NFT (Non Fungible Token) basati sulla blockchain di Ethereum e dedicate al mondo dell’erotismo.

Queste vere e proprie opere d’arte digitale sono in vendita in versione limitata sulla piattaforma Opensea, vero punto di riferimento per questo tipo di prodotti artistici su blockchain.

In particolare, Pornvisory ha pubblicato nel proprio store le prime 5 figurine che contengono altrettanti disegni a matita realizzati dall’artista Giampaolo Casarini.

La particolarità di queste opere digitali è che sono connesse alla blockchain di Ethereum grazie ad uno smart contract, pertanto sono numerate, non se ne possono coniare di nuove e non sono falsificabili.

Questo ne stabilisce quindi la rarità, rendendole dei veri e propri oggetti da collezione.

Una volta acquistati su Opensea.io, usando il token proprietario di Pornvisory (PVY gli utenti possono conservare questi NFT nel proprio portafoglio, regalarli o rimetterli in vendita, e tutti i passaggi di ciascuna opera restano per sempre tracciati nella blockchain.

Le figurine sono tutte in vendita con la modalità dell’asta, e contengono i seguenti disegni:

Reflections : 1 copia al prezzo di asta base di 10’000 PVY (circa 200 USD al cambio attuale);

: 1 copia al prezzo di asta base di 10’000 PVY (circa 200 USD al cambio attuale); Drink Me : 1 copia al prezzo di asta base di 5000 PVY (circa 100 USD);

: 1 copia al prezzo di asta base di 5000 PVY (circa 100 USD); Last Caress : 1 copia al prezzo di asta base di 5000 PVY;

: 1 copia al prezzo di asta base di 5000 PVY; Ice Cream: 3 copie al prezzo di asta base di 2000 PVY (circa 40 USD);

3 copie al prezzo di asta base di 2000 PVY (circa 40 USD); The Kiss: 3 copie al prezzo di asta base di 2000 PVY.

Di recente anche NBA, MotoGP e F1 hanno lanciato i propri NFT con la stessa tecnologia, arrivando a prezzi record anche di migliaia di dollari.

Inoltre, anche la nota azienda di figurine collezionabili Panini ha deciso di sbarcare al più presto sulla blockchain con alcuni dei loro prodotti legati al football.

Stefano Contini, business developer di Pornvisory, ha spiegato:

“Questi NFT sono il primo modo per spendere i propri token PVY, visto che su OpenSea si potranno comprare queste “figurine” solo con il token nativo di Pornvisory. Siamo molto contenti di iniziare a dare valore al token, anche per ringraziare i primi fan del nostro progetto che ci supportano dagli inizi di questa avventura”.

ABOUT

Pornvisory è un progetto che vuole unire il mondo dell’entertainment per adulti a quello più nerd della blockchain. Andando sul sito ufficiale del progetto, Pornvisory.it per l’italiano e Pornvisory.com per l’inglese, gli utenti potranno leggere, commentare e guardare video per adulti per ricevere ricompense in token PVY (il token nativo di Pornvisory).

Ad ogni azione compiuta sul sito corrisponderà un premio in token. Questi token si potranno poi spendere per acquistare beni e servizi su piattaforme anche di terze parti, oltre che per esempio per comprare gli NFT.