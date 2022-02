Metaverso – Manuale di sopravvivenza giuridica nel web 3.0

Il Metaverso “legale” come non lo avete mai letto. Consigli pratici e operativi per imprese, sviluppatori e consumatori per investire, produrre e vendere contenuti, guardarsi da contraffazioni e truffe, tutelare il marchio, organizzare eventi. E pianificare i pagamenti fiscali.

La guida “Metaverso Manuale di sopravvivenza giuridica al web 3.0”, predisposta e pubblicata on line su diversi supporti (http://metaverso.42lawfirm.it ; scaricabile gratuitamente) da 42LF- The Innovation Law Firm, risponde a molte delle domande che in tanti, tra creatori, sviluppatori, imprenditori e users, si stanno chiedendo su cosa sia e come funzioni questo “metaverso” e su come investire e/o operare e quali tutele attivare.



Alla redazione della guida, con la prefazione Luca Colombo, Country Director Meta in Italia, hanno partecipato i partner dello studio legale 42LF – The Innovation Law Firm, avvocati ed esperti di nuove tecnologie, con l’obiettivo di “offrire uno strumento immediato e pratico”, con le parole del curatore Giuseppe Vaciago, per muoversi nella nuova dimensione in maniera responsabile e compliant.



La Guida è utile per orientarsi nel nuovo glossario e nelle tecnologie (3D, blockchain, non fungible token e cripto valute, device indossabili) che abilitano questa nuova dimensione immersiva-relazionale; e soprattutto offre concreti suggerimenti a imprenditori, creatori e sviluppatori, da una parte; users, investitori e acquirenti dall’altra, su aspetti quali:

Perché il web3.0 e il metaverso sono la evoluzione di Internet;

Come proteggere le proprie creazioni nel metaverso;

Come creare, comprare e vendere oggetti nel metaverso;

Come gestire i propri dati personali e, per le aziende, la compliance data protection;

Come proteggersi dalle truffe;

Come acquistare, locare e affittare terreni e case nel metaverso;

Quali modelli di fiscalità applicare per non incorrere in multe.

La Guida fornisce per ciascuna domanda puntuali risposte pratiche (allo stato dell’arte normativo o secondo le migliori best practices), esempi e soluzioni possibili.

Non solo. Raccoglie i case study recenti e li confronta con la dimensione web 2.0 per apprezzarne le differenze.



Molte le curiosità che appassioneranno i lettori, più o meno esperti, che in pochi click e in un linguaggio “non legalese” potranno esplorare opportunità/rischi/modellidibusiness di questa nuova dimensione 42LF – The Innovation Law Firm.



Lo studio legale 42LF -The Innovation Law Firm offre servizi di consulenza strategica e assistenza legale alla digital economy, integrati con la tecnologia. Il team è multi disciplinare e integra professionalità diverse da quelle legali, quali esperti di cybersecurity, comunicatori ed esperti tech.