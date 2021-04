La leggenda dell’Eminem lancia NFT animati

Il fenomeno rap acclamato dalla critica Marshall Mathers, conosciuto professionalmente come Eminem, ha rivelato che sta saltando nel gioco collezionabile di token non fungibili (NFT). Eminem mette all’asta tre tipi di NFT tramite Nifty Gateway e ogni design è stato creato dalla leggenda dell’hip-hop.

Slim Shady entra nella NFT Fray

Settimana dopo settimana, l’universo NFT continua a crescere e un gran numero di celebrità si uniscono al carrozzone NFT. Lo spazio ha continuato a gonfiarsi con una miriade di diversi progetti, concetti e mercati NFT.

Bitcoin.com ha riportato su una serie di progetti popolari e luminari che coniano oggetti da collezione non fungibili come l’attrice Lindsay Lohan , il quarterback dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, i Tampa Bay Buccaneers Rob “Gronk” Gronkowski’s NFTs, Tom Brady’s Autograph project , Topps Garbage Pail Carte per bambini e baseball, NFT arancioni fastidiosi e oggetti da collezione NFT del regista keniota Rich Allela.

Ora l’artista multiplatino e spesso considerato “uno dei più grandi rapper di tutti i tempi”, Eminem, sta lanciando alcuni Slim Shady NFT per i suoi Stans. Il rapper che ha venduto circa 130 milioni di dischi in tutto il mondo e 389 milioni di singoli durante la sua carriera, venderà ora beni da collezione blockchain.

Il “più grande rapper di tutti i tempi”, acclamato dalla critica, è un collezionista da anni

Eminem dice che è un collezionista da anni e tutto è iniziato con le cassette. La famosa star dell’hip-hop è composta da tre tipi di NFT animati con ritmi prodotti dallo stesso Slim Shady.

“Colleziono da quando ero bambino, di tutto, dai fumetti alle figurine del baseball, ai giocattoli, così come ogni album rap in cassetta su cui ho potuto mettere le mani”, ha spiegato Eminem durante l’annuncio della NFT.

“Non è cambiato molto per me da adulto … Ho tentato di ricreare alcune di quelle collezioni di quel periodo della mia vita, e so di non essere solo”, ha aggiunto.

Il fenomeno hip-hop ha inoltre affermato:

Volevo dare a questo drop la stessa atmosfera di “Oh, amico, devo prendere solo quello o forse anche l’intero set!” È stato molto divertente inventare idee dalla mia passione per il collezionismo “.

La vendita di NFT di Eminem sta avvenendo sul mercato NFT Nifty Gateway e ci sono 50 edizioni degli NFT denominate “TOOLS OF THE TRADE” e “STILL DGAF”. stile asta venduto.

Le prime due NFT saranno una tariffa fissa di $ 5k per Eminem NFT. L’arte e le animazioni NFT sono state create da un artista chiamato “DOM”

C’è anche un pacchetto NFT non ancora disponibile limitato a 888 pezzi rimanenti che non sono stati rilasciati. L’asta Eminem NFT su Nifty Gateway si sta svolgendo oggi secondo l’account Twitter del marketplace.