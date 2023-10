Il Metaverso incontra la Leggenda: Alessandro Del Piero svela ADP10 METAVERSE in Collaborazione con The Nemesis

Il campione mondiale, icona del calcio italiano e leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, è pronto a fare un gol vincente nel mondo virtuale con un progetto innovativo in collaborazione con The Nemesis, la piattaforma svizzera di intrattenimento, e l’agenzia di comunicazione Webpills.

ADP10 METAVERSE rappresenta una dimensione del calcio completamente nuova, che va oltre i confini del campo di gioco e si espande nel metaverso. Lanciato ufficialmente il 16 Ottobre, questo innovativo progetto si presenta come un’esperienza immersiva che unisce il meglio di due mondi: la passione per il calcio e la tecnologia all’avanguardia.

I partecipanti hanno l’opportunità di esplorare un ambiente virtuale arricchito dalla presenza di trofei leggendari e memorabilia di Del Piero, che raccontano storie di sfide e trionfi che hanno definito la sua straordinaria carriera.

Non si tratta solo di una mera esposizione virtuale, ADP10 è un ambiente vivo, che promette di offrire un percorso coinvolgente per gli utenti, con l’aggiunta di contenuti esclusivi, sempre aggiornati ed un percorso interattivo in cui l’aspetto ludico sarà centrale, con un campo da calcio virtuale, ideato per far vivere l’emozione del calcio agli utenti con challenge game dedicate e a tema.

Anche lo store brand di Del Piero, AirDP Style, marchio di occhiali, troverà una sua dimensione in versione virtuale con corner interattivi di rimando ai prodotti per acquisto diretto.

“In questa nuova avventura, ho voluto ricreare l’entusiasmo e la passione che il calcio ha sempre suscitato in me e nei miei fan. Spero che ADP10 METAVERSE sia una finestra sulle emozioni uniche che questo sport può offrire, in un modo completamente nuovo e avvincente,” ha dichiarato Alessandro Del Piero.

The Nemesis, la piattaforma svizzera di intrattenimento virtuale e che svetta nelle prime posizioni della classifica Top 20 Web3 Virtual Worlds stilata da Metaversed, promuove un concetto di Metaverse che sia soprattutto esperienza e coinvolgimento attivo degli utenti.