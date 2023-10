FIERA MILANO ANNUNCIA I NOMI DEGLI SPEAKER DELL’ONMETAVERSE SUMMIT, L’EVENTO CHE SI TERRÀ IL 9 NOVEMBRE ALL’ALLIANZ MICO DI MILANO

Durante la conferenza, designer, sviluppatori, creator, marketer ed esperti del settore esamineranno nel dettaglio e sotto diversi punti di vista le sfide e le opportunità portate dall’innovazione tecnologica. Questo appuntamento si colloca all’interno di un vero e proprio network di eventi orientati al futuro del business

Fiera Milano annuncia i nomi degli speaker che il 9 novembre interverranno all’interno degli spazi dell’Allianz MiCo di Milano in occasione dell’OnMetaverse Summit, l’incontro dedicato alla trasformazione digitale e al futuro dell’innovazione tra intelligenza artificiale e metaverso.

Ad aprire la conferenza sarà Artur Sychov, Founder e CEO di Somnium Space, un mondo virtuale basato su blockchain con l’ambizioso progetto di creare degli avatar che siano un’immagine speculare immortale degli utenti.

Realtà aumentata e metaverso saranno i temi principali anche del primo panel dal titolo “The Next phase of Internet: Metaverse & Web 3” con Lorenzo Cappannari, CEO e Co-Founder di AnotheReality, Robert Nelson, Managing Director di Sia Partners, e Isabel De Peuter-Rutten, Presidente di Euromersive.

A seguire, la tavola rotonda “Designing the Next World” sarà un momento per fare chiarezza sul futuro delle tecnologie abilitanti nel settore della progettazione e della formazione, con l’architetto Ico Migliore,Co-Founder di Migliore+Servetto, Sergio Nava, Director of Education dell’Istituto Marangoni,il Professore Andrea Gaggioli e Fabio Mosca, CTO e Co-Founder di AnotheReality.

Il mondo del design aprirà poi le porte a un’altra importante questione per chi si approccia all’intelligenza artificiale: la creatività e come questa cambia con l’utilizzo dell’AI; si succederanno sul tema l’artista Giuseppe Lo Schiavo e Giulia Ferrari, Corporate Strategy Manager di Balich Wonder Studio, in “Create & Distribute, the Token Economy with Web3 and Generative AI”.

La mattina si concluderà con un talk dedicato alla proprietà intellettuale con il panel “Identity and Ownership, a proposal for metaverse governance”, a cui parteciperanno Marco Sacco, Vice Presidente di EuroXR, e Valentino Megale, CEO e Co-Founder di Softcare Studios.

L’OnMetaverse Summit proseguirà nel pomeriggio con Suzanne Borders, CEO e Co-Founder di BadVR, Inc., Stefano Merante, Programme Officer di ITCILO, Luca Margari, Head of Talent & Operations di Studio WooW, i quali orienteranno la discussione sui vantaggi offerti dalla Realtà Immersiva per l’analisi dei dati con il talk “The need of Immersive Tech”.

A seguire i riflettori saranno puntati su uno special guest: Jean Michel Jarre. Sulla scia dell’input creativo offerto dalle tecnologie generative, il musicista e compositore francese proporrà un cambio di prospettiva, indagando i possibili risvolti che il digitale produce non solo su chi progetta dei contenuti artistici ma anche su chi usufruisce di tali prodotti.

Sempre nel pomeriggio Matteo Favarelli, COO e Co-Founder di AnotheReality introdurrà “Metaverse and Web3: the next level of gaming” con Kent Byers, CPO di Directive Games.

L’evento si concluderà con l’intervento di Charlie Fink, Metaverse Consultant, editorialista di Forbes e docente presso la Chapman University, intervistato da Antony Vitillo.

La conferenza dedicata a scoprire tutti i segreti della Trasformazione Digitale e del metaverso sarà parte di un vero e proprio network di eventi orientati al futuro del business.

L’8 e il 9 novembre, infatti, all’Allianz MiCo si terranno: AIXA, il summit italiano che si concentra sui casi di applicazione e uso dell’Intelligenza Artificiale e SMXL, kermesse focalizzata sulle conoscenze del marketing digitale.