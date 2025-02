Bit 2025, presenze straordinarie alla Fiera di Milano-Rho: un futuro luminoso

Lombardia alla Bit 2025: un successo record nel turismo

La Bit 2025, l’importante fiera dedicata al turismo, ha riunito al Fiera di Milano-Rho un numero record di presenze, attestando l’enorme potenziale del settore turistico in Lombardia. Da domenica 9 a martedì 11 febbraio, il padiglione lombardo ha visto ospiti di spicco, tra cui il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Turismo, Barbara Mazzali, i quali hanno inaugurato lo stand lombardo con entusiasmo. Questo evento non è solo una vetrina per attrarre investimenti e visibilità, ma segna anche un momento di celebrazione per i risultati ottenuti dalla regione. La Lombardia si conferma una delle destinazioni più ambite a livello internazionale, richiamando visitatori da tutto il mondo e presentando un’offerta turistica diversificata e in crescita.

Nel corso del 2024, la Lombardia ha registrato un eccezionale numero di pernottamenti, pari a 53,5 milioni, con il 67% di questi generati da visitatori internazionali. Questo segna un incremento del 9,42% rispetto all’anno precedente, corrispondente a 3,1 milioni di nuovi soggiorni. Gli arrivi totali si sono attestati a 19,2 milioni, con oltre il 63% di turisti stranieri. Questi dati evidenziano come la Lombardia non sia semplicemente una meta di passaggio, ma una vera e propria destinazione globale, in grado di attrarre viaggiatori da ogni angolo del pianeta, come ha sottolineato Barbara Mazzali.

Il successo della Lombardia è frutto di un’offerta turistica innovativa e ben strutturata, che affianca il fascino senza tempo di Milano e dei suoi eventi di rilevanza mondiale a un turismo più diffuso e autentico. Le bellezze naturali, culturali e storiche della regione, che variano dai paesaggi alpini della Valtellina alle colline vinicole della Franciacorta e ai tesori rinascimentali del Mantovano, rappresentano un patrimonio prezioso da valorizzare. Questo tripudio di eccellenza è protagonista alla BIT, testimoniando un’evoluzione continua nel panorama turistico internazionale.

Crescita dei pernottamenti e degli arrivi in Lombardia

Nel panorama turistico del 2024, la Lombardia ha mostrato risultati impressionanti, diventando una delle regioni più attrattive in Italia. Con un totale di **53,5 milioni di pernottamenti**, di cui il **67%** provenienti da visitatori internazionali, la regione ha registrato una crescita notevole del **9,42%** rispetto all’anno precedente, che corrisponde a **3,1 milioni** in più. Un aspetto particolarmente rilevante è l’aumento degli arrivi, che hanno raggiunto i **19,2 milioni**, dominati da una significativa affluenza di turisti stranieri, che supera il **63%** del totale. Questi dati non solo sottolineano l’appeal della Lombardia come meta turistica, ma evidenziano anche una trasformazione in atto che la posiziona come un punto di riferimento nel panorama internazionale del turismo.

La valorizzazione delle peculiarità locali e l’integrazione di una vasta gamma di offerte turistiche sono state determinanti per questa crescita. L’amplificazione dell’immagine della regione ha attratto l’attenzione di un pubblico cosmopolita, desideroso di scoprire non solo la vibrante Milano e le sue manifestazioni di fama mondiale, ma anche le meraviglie meno conosciute. Dalle montagne della Valtellina agli incantevoli vigneti della Franciacorta, passando per i tesori storici del Mantovano, ogni angolo della Lombardia contribuisce a raccontare una storia di bellezza e cultura. La combinazione di tradizione e innovazione nella promozione di queste risorse ha reso la Lombardia non solo una meta di passaggio, ma un’esperienza autentica, capace di attrarre e soddisfare una clientela sempre più esigente.

Il ruolo centrale della Lombardia nel turismo internazionale

La Lombardia si sta affermando sempre di più come un autentico pilastro nel panorama turistico internazionale. Questo riconoscimento deriva non solo dai numeri in continua crescita, ma anche dalla proposta unica che la regione offre ai visitatori. La varietà delle sue attrazioni culturali, storiche e naturali concorre a un’immagine dinamica e attrattiva, consolidando la posizione della Lombardia come meta di riferimento per un turismo di qualità. Attraverso manifestazioni di prestigio a livello mondiale e una rete diffusa di eventi locali, la regione ha saputo valorizzare la propria identità, creando un forte legame con turisti provenienti da tutto il mondo.

Un aspetto rilevante è la diversificazione dell’offerta turistica. Grazie a una pianificazione strategica e alla promozione di esperienze personalizzate, la Lombardia attrae segmenti di mercato diversificati, dai viaggiatori d’affari a quelli in cerca di esperienze culturali. Negli ultimi anni ci si è concentrati sull’aumentare la visibilità delle destinazioni meno conosciute, permettendo così ai turisti di esplorare anche le bellezze nascoste. In questo contesto, l’enoturismo, la gastronomia locale e il turismo attivo, come trekking e sport invernali, hanno guadagnato terreno, aprendo nuove prospettive per attrarre una clientela globale interessata a vivere un’autentica esperienza lombarda.

Secondo Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, “l’attrattività della nostra regione è in continua crescita”. I recenti dati confermano questa tendenza, con un aumento non solo nei pernottamenti, ma anche nella spesa turistica da parte dei visitatori stranieri. Il futuro si preannuncia luminoso grazie all’imminente appuntamento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che rappresenta un’opportunità per amplificare ulteriormente l’immagine della Lombardia sulla scena internazionale. Tali eventi non solo richiamano flussi turistici durante le manifestazioni, ma creano anche un’eredità duratura in termini di infrastrutture e accoglienza, rendendo la Lombardia sempre più competitiva nel contesto globale.

Strategie di comunicazione e marketing territoriale

La Lombardia ha dimostrato una straordinaria capacità di comunicazione e marketing territoriale, abbracciando strategie mirate che ne hanno elevato il profilo a livello internazionale. Attraverso un mix di campagne promozionali concentrate e iniziative digitali innovative, la regione ha saputo raccontare le sue unicità in modo coinvolgente ed efficace. In particolare, la creazione di contenuti multimediali emozionanti ha permesso di presentare in modo attrattivo le molteplici bellezze e attrazioni, dai percorsi enogastronomici alle tradizioni culturali, passando per eventi di grande rilievo come la Fashion Week e il Salone del Mobile.

La regione ha investito in strategie di destagionalizzazione, puntando a distribuire i flussi turistici lungo tutto l’anno e non limitandoli ai periodi estivi. Le iniziative per richiamare visitatori in mesi tradizionalmente più deboli hanno dato risultati tangibili, grazie a pacchetti turistici personalizzati che valorizzano in particolare il patrimonio enogastronomico e le attività all’aria aperta. Tali proposte si sono rivelate vincenti, contribuendo all’aumento del 10% dei pernottamenti da parte di turisti stranieri nel 2024, come evidenziato dal governatore Attilio Fontana.

Le collaborazioni con influencer e operatori turistici internazionali hanno amplificato il messaggio della Lombardia, rendendo più accessibile la scoperta delle sue ricchezze. Questo approccio ha anche coinvolto il settore della sostenibilità, integrando pratiche ecocompatibili nelle strategie turistiche. La crescita della domanda di esperienze responsabili è stata soddisfatta attraverso offerte che rispettano l’ambiente e le comunità locali, aggiungendo un ulteriore valore all’esperienza turistica. La Regione Lombardia ha, quindi, intrapreso un percorso di promozione che non si limita solo ai dati, ma si basa su una narrazione che identifica la regione come un luogo da vivere e scoprire, esprimendo appieno il “saper fare” lombardo.

Prospettive future: Milano Cortina 2026 e oltre

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la Lombardia si prepara a capitalizzare su questa straordinaria opportunità, non solo per incrementare la visibilità della sua offerta turistica, ma anche per consolidare la sua posizione nel panorama globale. L’evento rappresenta un punto cruciale che permetterà di mostrare al mondo le molteplici sfaccettature della regione, sfidando la percezione di Lombardia come semplice meta d’affari e approdando nel novero delle destinazioni turistiche di eccellenza. Attilio Fontana, presidente della Regione, ha ribadito come le Olimpiadi non siano solo un evento sportivo, ma una finestra su tutto ciò che la Lombardia ha da offrire, insieme a un incentivo per migliorare le infrastrutture e l’accoglienza.

Nell’ottica di questa valorizzazione, è fondamentale un approccio integrato, che connetta sport, cultura, gastronomia e sostenibilità. La partecipazione attiva della Lombardia all’interno di eventi di importanza mondiale preannuncia un incremento dei flussi turistici, anche da parte di spettatori e appassionati, nonché una reputazione crescente per l’ospitalità della regione. L’accento su pratiche ecologiche e offerte turistiche sostenibili sarà ulteriormente enfatizzato, in risposta a una clientela sempre più attenta alle questioni ambientali.

Il piano di sviluppo turistico prevede un’ampia gamma di eventi promozionali mirati che favoriscono l’immersione dei visitatori nella cultura locale. Gli itinerari tematici, che spaziano dall’enogastronomia alle tradizioni alpine, saranno arricchiti da esperienze dal vivo, come corsi di cucina o laboratori artigianali. Queste esperienze non solo contribuiscono a diversificare l’offerta, ma favoriscono anche un coinvolgimento più profondo dei turisti con il territorio, rendendo la loro visita ancor più memorabile.

In parallelo, l’impegno nella destagionalizzazione continua a rappresentare una priorità strategica. Le iniziative per attirare visitatori nei periodi meno affollati sono già in atto e si prevede un ulteriore potenziamento di queste attività. Sono attesi eventi ad hoc e pacchetti promozionali dedicati, in grado di stimolare un turismo equilibrato durante tutto l’anno. La Lombardia, quindi, si appresta ad affrontare il futuro con una visione chiara: trasformarsi non solo in una meta di passaggio, ma in un luogo dove cultura e sport si fondono, creando un ecosistema turistico vibrante e in continua evoluzione.