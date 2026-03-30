Home / NEWS / Ambasciatore italiano rientra a Crans-Montana dopo il violento incendio che ha devastato la località svizzera

Rientro di Gian Lorenzo Cornado in Svizzera e nuovo equilibrio diplomatico

L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, potrebbe rientrare a Berna già nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì 1° aprile. Il ritorno avverrebbe in occasione della cerimonia organizzata dall’Ambasciata d’Italia per commemorare le vittime del rogo di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, dove morirono 41 persone, tra cui 6 italiani.

Il richiamo a Roma, disposto il 24 gennaio dalla Farnesina, era stato un gesto politico forte per contestare la gestione dell’inchiesta da parte della procura del Cantone del Vallese e, in particolare, la scarcerazione del proprietario del locale, Jacques Moretti.

Oggi, grazie alla nuova cooperazione giudiziaria tra Roma e Sion, si profila un “disgelo” nelle relazioni bilaterali tra Italia e Svizzera, con il rientro di Cornado carico di significato simbolico e politico.

In sintesi:

Possibile rientro imminente a Berna dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado .

. Cerimonia a Crans-Montana per ricordare le 41 vittime del rogo di Capodanno.

Cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera rilancia un rapporto bilaterale recentemente raffreddato.

Inchiesta sul locale Le Constellation ancora aperta, nove persone indagate.

La cerimonia commemorativa prevede la deposizione di una corona di fiori a Crans-Montana, teatro di una delle più gravi tragedie recenti in territorio elvetico.

Nel rogo esploso durante i festeggiamenti di Capodanno al locale Le Constellation persero la vita 41 persone: tra loro 6 cittadini italiani, evento che ha scosso profondamente opinione pubblica e istituzioni di entrambi i Paesi.

Il richiamo di Gian Lorenzo Cornado a Roma, deciso il 24 gennaio, aveva rappresentato una risposta politica alla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del locale, interpretata da Roma come segnale di eccessiva indulgenza investigativa e causa di un tangibile raffreddamento diplomatico.

Cooperazione giudiziaria, svolta politica e significato del rientro

Nelle ultime settimane lo scenario è cambiato grazie a un netto miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie.

La missione a Sion del pm romano Stefano Opilio ha consentito ai magistrati italiani di accedere all’intero fascicolo dell’indagine, in cui risultano nove indagati.

Tra questi figurano il proprietario Jacques Moretti, la moglie, diversi responsabili della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, compreso l’attuale funzionario Christophe Balet, il suo predecessore e, secondo indiscrezioni, anche il sindaco Nicolas Feraud.

Questa apertura ha favorito un vero “disgelo” diplomatico, creando le condizioni politiche per il rientro di Cornado.

La sua presenza alla commemorazione assumerebbe un duplice significato: da un lato, un gesto di vicinanza concreta alle famiglie delle vittime, dall’altro un segnale di normalizzazione dei rapporti tra Roma e Berna.

Le indagini, condotte dalla procura di Sion, restano in fase delicata: i periti stanno ancora definendo le cause esatte dell’incendio e valutando eventuali carenze nelle misure di sicurezza del locale; al momento non sono state avanzate richieste di rinvio a giudizio.

Prospettive future per i rapporti italo-svizzeri dopo il rogo

Resta da verificare se il rientro di Gian Lorenzo Cornado avverrà effettivamente il 1° aprile o nei giorni successivi, poiché le fonti diplomatiche mantengono prudenza pur giudicando attendibile l’indiscrezione della RSI.

L’atto simbolico della corona di fiori a Crans-Montana potrebbe segnare non solo la memoria delle 41 vittime ma anche l’avvio di una fase nuova, più strutturata, nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

La gestione del caso Le Constellation diventa così un banco di prova della capacità dei due ordinamenti di garantire verità, responsabilità e sicurezza, con possibili effetti duraturi su protocolli congiunti di prevenzione e indagine in contesti turistici ad alta affluenza.

FAQ

Quando è previsto il possibile rientro di Gian Lorenzo Cornado in Svizzera?

Il rientro è ipotizzato per mercoledì 1° aprile o per i giorni immediatamente successivi, in concomitanza con la cerimonia commemorativa a Crans-Montana.

Quante vittime italiane ha causato l’incendio al Le Constellation?

L’incendio di Capodanno al locale Le Constellation ha provocato 41 morti complessivi, tra cui 6 cittadini italiani, secondo gli accertamenti ufficiali delle autorità svizzere competenti.

Perché l’ambasciatore Cornado era stato richiamato a Roma dalla Farnesina?

Il richiamo era stato deciso il 24 gennaio come segnale di protesta verso la gestione dell’inchiesta svizzera, in particolare per la scarcerazione del proprietario del locale, Jacques Moretti.

Quante persone risultano indagate nell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana?

Attualmente risultano indagate nove persone per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, tra cui il proprietario Jacques Moretti, membri della sua famiglia e responsabili della sicurezza comunale.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.