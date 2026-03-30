michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Ambasciatore italiano rientra a Crans-Montana dopo il violento incendio che ha devastato la località svizzera

Ambasciatore italiano rientra a Crans-Montana dopo il violento incendio che ha devastato la località svizzera

Rientro di Gian Lorenzo Cornado in Svizzera e nuovo equilibrio diplomatico

L’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, potrebbe rientrare a Berna già nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì 1° aprile. Il ritorno avverrebbe in occasione della cerimonia organizzata dall’Ambasciata d’Italia per commemorare le vittime del rogo di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, dove morirono 41 persone, tra cui 6 italiani.
Il richiamo a Roma, disposto il 24 gennaio dalla Farnesina, era stato un gesto politico forte per contestare la gestione dell’inchiesta da parte della procura del Cantone del Vallese e, in particolare, la scarcerazione del proprietario del locale, Jacques Moretti.
Oggi, grazie alla nuova cooperazione giudiziaria tra Roma e Sion, si profila un “disgelo” nelle relazioni bilaterali tra Italia e Svizzera, con il rientro di Cornado carico di significato simbolico e politico.

In sintesi:

  • Possibile rientro imminente a Berna dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado.
  • Cerimonia a Crans-Montana per ricordare le 41 vittime del rogo di Capodanno.
  • Cooperazione giudiziaria Italia-Svizzera rilancia un rapporto bilaterale recentemente raffreddato.
  • Inchiesta sul locale Le Constellation ancora aperta, nove persone indagate.

La cerimonia commemorativa prevede la deposizione di una corona di fiori a Crans-Montana, teatro di una delle più gravi tragedie recenti in territorio elvetico.
Nel rogo esploso durante i festeggiamenti di Capodanno al locale Le Constellation persero la vita 41 persone: tra loro 6 cittadini italiani, evento che ha scosso profondamente opinione pubblica e istituzioni di entrambi i Paesi.
Il richiamo di Gian Lorenzo Cornado a Roma, deciso il 24 gennaio, aveva rappresentato una risposta politica alla scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del locale, interpretata da Roma come segnale di eccessiva indulgenza investigativa e causa di un tangibile raffreddamento diplomatico.

Cooperazione giudiziaria, svolta politica e significato del rientro

Nelle ultime settimane lo scenario è cambiato grazie a un netto miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie.
La missione a Sion del pm romano Stefano Opilio ha consentito ai magistrati italiani di accedere all’intero fascicolo dell’indagine, in cui risultano nove indagati.
Tra questi figurano il proprietario Jacques Moretti, la moglie, diversi responsabili della sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, compreso l’attuale funzionario Christophe Balet, il suo predecessore e, secondo indiscrezioni, anche il sindaco Nicolas Feraud.

Questa apertura ha favorito un vero “disgelo” diplomatico, creando le condizioni politiche per il rientro di Cornado.
La sua presenza alla commemorazione assumerebbe un duplice significato: da un lato, un gesto di vicinanza concreta alle famiglie delle vittime, dall’altro un segnale di normalizzazione dei rapporti tra Roma e Berna.
Le indagini, condotte dalla procura di Sion, restano in fase delicata: i periti stanno ancora definendo le cause esatte dell’incendio e valutando eventuali carenze nelle misure di sicurezza del locale; al momento non sono state avanzate richieste di rinvio a giudizio.

Prospettive future per i rapporti italo-svizzeri dopo il rogo

Resta da verificare se il rientro di Gian Lorenzo Cornado avverrà effettivamente il 1° aprile o nei giorni successivi, poiché le fonti diplomatiche mantengono prudenza pur giudicando attendibile l’indiscrezione della RSI.
L’atto simbolico della corona di fiori a Crans-Montana potrebbe segnare non solo la memoria delle 41 vittime ma anche l’avvio di una fase nuova, più strutturata, nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera tra Italia e Svizzera.
La gestione del caso Le Constellation diventa così un banco di prova della capacità dei due ordinamenti di garantire verità, responsabilità e sicurezza, con possibili effetti duraturi su protocolli congiunti di prevenzione e indagine in contesti turistici ad alta affluenza.

FAQ

Quando è previsto il possibile rientro di Gian Lorenzo Cornado in Svizzera?

Il rientro è ipotizzato per mercoledì 1° aprile o per i giorni immediatamente successivi, in concomitanza con la cerimonia commemorativa a Crans-Montana.

Quante vittime italiane ha causato l’incendio al Le Constellation?

L’incendio di Capodanno al locale Le Constellation ha provocato 41 morti complessivi, tra cui 6 cittadini italiani, secondo gli accertamenti ufficiali delle autorità svizzere competenti.

Perché l’ambasciatore Cornado era stato richiamato a Roma dalla Farnesina?

Il richiamo era stato deciso il 24 gennaio come segnale di protesta verso la gestione dell’inchiesta svizzera, in particolare per la scarcerazione del proprietario del locale, Jacques Moretti.

Quante persone risultano indagate nell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana?

Attualmente risultano indagate nove persone per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, tra cui il proprietario Jacques Moretti, membri della sua famiglia e responsabili della sicurezza comunale.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache