Alfonso Signorini travolto dallo scandalo: conseguenze irreversibili e ordine shock di cancellare tutto

Azione legale contro le piattaforme

Alfonso Signorini ha attivato una strategia legale diretta contro i colossi digitali, affidando il mandato agli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Una diffida formale è stata inviata a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo l’immediata rimozione di contenuti privati diffusi online. Obiettivo: bloccare la circolazione di foto, chat e video collegati al format “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La mossa, definita senza precedenti per ampiezza e destinatari, mira a spostare il contenzioso oltre le aule tradizionali, coinvolgendo direttamente le piattaforme nella responsabilità di moderazione. Secondo quanto trapelato, la richiesta è formulata in termini perentori e documentata con segnalazioni puntuali dei materiali contestati.

La difesa di Signorini accusa gli operatori del web di non avere impedito la diffusione di materiali inerenti alla sfera privata, sollecitando interventi rapidi e verificabili. In caso di inerzia, si prefigurano azioni risarcitorie e ulteriori iniziative cautelari per limitare l’eco digitale delle pubblicazioni e contenere l’impatto reputazionale.

Contenuti rimossi e danno d’immagine

Alfonso Signorini sostiene che la pubblicazione di conversazioni e immagini personali abbia prodotto un pregiudizio reputazionale “irreversibile”, aggravato dalla circolazione virale su Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google. La richiesta dei legali punta alla rimozione immediata e capillare di foto, chat e video collegati a “Falsissimo”, con tracciabilità degli interventi e blocco delle ripubblicazioni.

La diffida parla di diffusione “illecita, ripetuta, artefatta” di materiali attinenti alla sfera più intima, contestando alle piattaforme di aver amplificato l’impatto degli illeciti fino a renderne gli effetti “incommensurabili”.

Per la difesa di Signorini, l’immagine pubblica risulta “irrimediabilmente deturpata”, richiedendo misure correttive tempestive e verificabili, inclusa la cancellazione retroattiva dei contenuti e il contenimento dell’indicizzazione.

Scontro con Fabrizio Corona

Fabrizio Corona respinge le accuse e rilancia, dichiarando di possedere “cento testimonianze contro Alfonso Signorini” e annunciando la presentazione di “due denunce”. La linea difensiva dell’ex fotografo è improntata al contrasto frontale, con la promessa di nuove rivelazioni e atti formali a supporto.

La controffensiva si innesta nella disputa sui contenuti diffusi da “Falsissimo”, che i legali di Signorini definiscono illeciti e manipolati. L’innalzamento dello scontro prospetta un approdo giudiziario, dove verranno valutate la legittimità della pubblicazione e la responsabilità nella propagazione online.

Parallelamente, la difesa del conduttore valuta istanze risarcitorie estese, includendo chi ha contribuito alla divulgazione e amplificazione digitale. Il baricentro della contesa si sposta così sull’accertamento delle prove e sul perimetro della tutela della privacy rispetto all’interesse pubblico.

Il caso Medugno e le reazioni dei legali

Antonio Medugno sostiene di aver ricevuto avances indesiderate durante i casting del Grande Fratello, precisando di non aver mai oltrepassato alcun confine con Alfonso Signorini. Le dichiarazioni dell’avvocato Domenico Aiello, che lo ha bollato come “balordo” e in cerca di visibilità, hanno innescato una controreplica formale.

L’avvocata Cristina Morrone, con il collega Giuseppe Pipicella, definisce tali affermazioni gravemente diffamatorie e incompatibili con la deontologia forense, rilevando il rischio di delegittimare pubblicamente una potenziale vittima.

I legali ribadiscono che nessuna strategia difensiva può giustificare l’offesa personale e invitano a evitare ulteriori esposizioni che possano configurare una “vittimizzazione secondaria”, richiamando rispetto per la materia sensibile.

Medugno si riserva azioni a tutela della propria onorabilità e afferma di attendere con serenità gli sviluppi delle indagini. La dialettica tra difese si sposta così sul terreno della responsabilità delle dichiarazioni pubbliche, con possibili risvolti disciplinari e civili in caso di accertata lesione reputazionale.

Il nodo resta la verifica giudiziaria dei racconti e del contesto dei casting, mentre prosegue il confronto tra le parti su limiti e toni della comunicazione mediatica connessa al caso.

Eventuali iniziative legali potranno coinvolgere anche chi abbia amplificato le esternazioni contestate, in un quadro già segnato da diffide e richieste risarcitorie incrociate.

FAQ