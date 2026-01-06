Alfonso Signorini travolge Mediaset: rivelazioni di Corona e scandalo GF Vip, tempesta senza precedenti

Accuse e autosospensione: il caso Signorini esplode

Fabrizio Corona torna al centro della scena con la docu-serie Netflix “Io sono notizia”, in uscita il 9 gennaio, mentre online esplode il caso legato alle sue accuse contro Alfonso Signorini. Con il primo video di “Falsissimo” pubblicato il 15 dicembre, Corona diffonde chat e materiali a sostegno di presunte condotte inappropriate legate all’accesso al Grande Fratello Vip, polarizzando il dibattito tra colpevolisti e scettici.

Al centro del caso, messaggi a sfondo sessuale che, secondo Corona, dimostrerebbero un “sistema” per entrare nel reality; ipotesi contestata e destinata alla verifica giudiziaria. Il nome di Pierpaolo Pretelli viene trascinato nella polemica per un vecchio video non destinato a Signorini: Corona riconoscerà l’errore in seguito, ma il danno reputazionale è fatto.

In parallelo, l’ex concorrente Antonio Medugno appare nei contenuti di Corona, ma le sue versioni vengono messe in discussione da chat diffuse dal manager. Scattano le prime mosse legali: Signorini denuncia Corona per revenge porn, con conseguente sequestro del materiale, mentre la vicenda passa dal web ai media tradizionali.

Con l’apertura di un’indagine a carico di Signorini per violenza sessuale ed estorsione dopo l’esposto di Medugno, il conduttore annuncia la propria “autosospensione” dal programma, sospendendo anche il profilo Instagram. Caos mediatico e ricadute immediate sulla macchina del reality.

La risposta di Mediaset ed Endemol tra indagini e codici etici

Dopo giorni di silenzio, Endemol rompe gli indugi il 26 dicembre: avvio di verifiche interne su selezioni e procedure, con richiamo al rispetto del codice etico e alla tracciabilità dei processi. L’intervento arriva a stretto giro dalla denuncia di Antonio Medugno per estorsione e violenza sessuale e dall’indagine aperta su Alfonso Signorini.

Mediaset accoglie l’“autosospensione” del conduttore e ribadisce l’obbligo, per chi opera per l’azienda, di attenersi a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come da Codice Etico applicato senza eccezioni. Confermati accertamenti in corso per garantire il rispetto delle regole.

Parallelamente, Signorini aveva già querelato Fabrizio Corona per revenge porn; la Procura sequestra i materiali di “Falsissimo”, ma l’ex “re dei paparazzi” prosegue con nuove puntate. La gestione corporate punta a contenere il danno reputazionale e a separare la linea editoriale dalle contestazioni sotto esame giudiziario.

La partita si sposta ora su due binari: audit interni su casting e compliance, e tempi della giustizia su autenticità delle chat, eventuali pressioni e condotte rilevanti. Nel frattempo, l’account Instagram del giornalista risulta disattivato, mentre l’ecosistema del programma rimane in assetto di emergenza.

Il futuro del gf vip e la crisi dei reality su Canale 5

Con l’“autosospensione” di Alfonso Signorini e verifiche in corso, la prossima edizione del Grande Fratello Vip entra in zona rischio: partenza prevista il 2 marzo, ma la finestra produttiva si restringe. In valutazione la sostituzione del conduttore o lo stop del format, opzione non più tabù nei corridoi di Mediaset.

Tra i profili ipotizzati circolano Veronica Gentili, Simona Ventura, Ilary Blasi, Michelle Hunziker e, secondo alcune fonti, Myrta Merlino. Una scelta immediata garantirebbe continuità, ma pesa lo storico recente: edizioni sottotono, share in calo e debolezza autoriale emersa su più titoli.

La crisi è sistemica su Canale 5: reality logorati da durata eccessiva, spostamenti di palinsesto, concorrenza interna e prime serate slittate alle 22 per favorire La Ruota della Fortuna. Mentre altrove il genere regge — da “Money Road” a “The Traitors” fino a “L’amore è cieco” — l’offerta del Biscione sconta usura di format e scarso engagement.

Scenario operativo: o rilancio con conduttore nuovo e scrittura serrata, oppure pausa strategica, come per l’Isola. Intanto Fabrizio Corona promette ulteriori rivelazioni, alimentando incertezza su brand, casting e tempi di produzione.

