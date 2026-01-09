Alfonso Signorini smonta Antonio Medugno: il retroscena nascosto che nessuno ti ha mai raccontato

Deposizione di Signorini

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente al Palazzo di Giustizia di Milano per una deposizione durata circa tre ore davanti ai pm, respingendo punto per punto le accuse mosse dall’ex concorrente del Grande Fratello. Ha dichiarato: “Nego tutte le accuse, non c’è mai stata alcuna violenza o estorsione”, ribadendo di non aver mai commesso condotte coercitive.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel corso dell’audizione, ha risposto alle domande dei magistrati e ha sostenuto di non avere avuto un potere decisionale esclusivo sulle scelte del cast, sottolineando il ruolo collegiale del team autoriale. “Non esiste alcun sistema di favori”, ha puntualizzato, escludendo l’ipotesi di pressioni per “aprire la porta rossa”.

Interpellato sul denunciante Antonio Medugno, ha definito l’ex gieffino “un soggetto particolare” e ricondotto la vicenda a “una questione di pubblicità”, come riportato da Repubblica. Ha inoltre confermato l’esistenza di contatti pregressi a suo dire professionali, senza però riconoscere alcun abuso legato a presunti scambi o ricatti.

Dichiarazioni sui rapporti con Medugno

Alfonso Signorini ha riconosciuto contatti pregressi con Antonio Medugno, descrivendoli come esclusivamente professionali e privi di qualunque finalità indebita. Ha negato scambi, pressioni o ricatti connessi all’accesso al Grande Fratello, ribadendo l’assenza di un canale privilegiato o di un sistema di favori.

Interrogato sulla natura del rapporto, ha definito l’ex concorrente “un soggetto particolare” e ha interpretato l’escalation pubblica come “una questione di pubblicità”, posizione riportata da Repubblica. Ha precisato di non aver mai promesso ingressi o ruoli in cambio di prestazioni, né di aver esercitato poteri decisionali autonomi sul cast.

Secondo la sua versione, la valutazione dei candidati spettava a un team di autori, con procedure condivise e tracciabili, incompatibili con favoritismi individuali. Nessuna ammissione su condotte extralavorative rilevanti: solo contatti inquadrati in ambiti professionali e respingimento fermo di accuse di violenza o estorsione.

Indagine e prossimi passi

Il fascicolo su Alfonso Signorini è stato aperto a seguito della querela di Antonio Medugno per presunta violenza ed estorsione, con iscrizione nel registro degli indagati definita atto dovuto dalla procura di Milano. L’ex conduttore si è presentato spontaneamente ai pm, producendo la propria versione e negando ogni addebito.

La procedura prosegue con l’audizione formale di Medugno nell’alveo del Codice Rosso, che scandisce tempi rapidi e tutela del denunciante. Sarà chiamato a dettagliare i presunti episodi, le circostanze di luogo e tempo e gli eventuali riscontri oggettivi.

Gli inquirenti acquisiranno comunicazioni, eventuali dispositivi, tabulati e testimonianze del team autoriale del Grande Fratello per verificare dinamiche decisionali e smentire o corroborare ipotesi di pressioni o “favori”. Solo dopo il confronto tra versioni e gli accertamenti tecnici si valuterà l’archiviazione o l’eventuale richiesta di misure.

FAQ

Qual è lo stato dell’indagine?

Fascicolo aperto a Milano , con Signorini indagato e audizione spontanea già avvenuta.

Fascicolo aperto a , con indagato e audizione spontanea già avvenuta. Chi sarà ascoltato nei prossimi giorni?

Antonio Medugno , con procedura prevista dal Codice Rosso .

, con procedura prevista dal . Quali prove verranno cercate?

Messaggi, tabulati, dispositivi, testimonianze e documentazione interna sul casting del Grande Fratello .

Messaggi, tabulati, dispositivi, testimonianze e documentazione interna sul casting del . Esiste un sistema di favori accertato?

Al momento no; si verificano le dinamiche collegiali indicate da Signorini .

Al momento no; si verificano le dinamiche collegiali indicate da . Quali esiti sono possibili?

Archiviazione oppure prosecuzione con eventuali richieste di misure, a valle degli accertamenti.

Archiviazione oppure prosecuzione con eventuali richieste di misure, a valle degli accertamenti. Chi ha riportato le dichiarazioni principali?

Le frasi su Medugno come “soggetto particolare” sono state riportate da Repubblica.

Reazioni e contesto mediatico

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno acceso il dibattito nel circuito infotainment, con rilanci e analisi sui canali digitali e sulle testate che seguono il Grande Fratello. L’accento posto sull’assenza di “sistemi di favori” e sulla natura collegiale delle scelte autoriali è stato ripreso come argomento centrale di difesa.

La definizione di Antonio Medugno come “soggetto particolare” e il riferimento alla “pubblicità”, riportati da Repubblica, hanno polarizzato i commenti, spostando il focus dal merito delle accuse al peso dell’esposizione pubblica.

Sui social, la linea dell’autosospensione dalle attività televisive viene letta come mossa di responsabilità e gestione del danno reputazionale, in attesa degli esiti degli accertamenti della procura di Milano. L’attenzione resta alta sull’imminente audizione del denunciante, che potrà rimodulare la narrativa mediatica.

FAQ