Alfonso Signorini interrogato dai pm respinge le accuse, colpo di scena nell’inchiesta che scuote la tv

Interrogatorio e contesto giudiziario

Alfonso Signorini è stato ascoltato dai pm nell’ambito di un’indagine che lo vede coinvolto a titolo informativo, respingendo ogni addebito emerso nelle ultime settimane. L’interrogatorio, svolto in procura, ha ricostruito i passaggi contestati e il ruolo del conduttore nel quadro delineato dagli inquirenti, con domande focalizzate su contatti, decisioni editoriali e catena di responsabilità.

Secondo quanto trapelato, l’audizione si è concentrata su elementi documentali e riscontri esterni, con i magistrati impegnati a verificare coerenza e attendibilità delle versioni rese. Il colloquio, definito “collaborativo”, ha privilegiato un approccio tecnico, evitando valutazioni di merito non supportate da atti.

Il contesto giudiziario resta in evoluzione: l’inchiesta procede per chiarire eventuali interferenze o condotte rilevanti, mentre restano coperte da riservatezza le specifiche ipotesi oggetto di verifica. La difesa ha rimarcato l’assenza di elementi probatori univoci e la linearità delle risposte fornite davanti ai pm.

Posizione di Signorini

Alfonso Signorini ha ribadito di non avere alcun ruolo operativo oltre a quello editoriale e di aver agito nel rispetto delle procedure interne, escludendo iniziative personali o pressioni esterne. Ha precisato che ogni decisione contestata rientra in iter condivisi e tracciabili, con verifiche di conformità e passaggi autorizzativi.

La linea difensiva sottolinea la totale estraneità a condotte improprie, evidenziando l’assenza di vantaggi personali e la piena trasparenza dei flussi decisionali. Il conduttore ha consegnato documentazione a supporto, richiamando prassi consolidate e policy editoriali.

Fonti vicine alla difesa riferiscono che Signorini ha risposto a tutte le domande senza riserve, offrendo riscontri puntuali su email, riunioni e tempistiche, per chiarire la catena di responsabilità e circoscrivere il proprio perimetro d’azione.

Reazioni e sviluppi investigativi

Le prime reazioni politiche e televisive si sono mantenute caute, con richiami alla presunzione d’innocenza e alla necessità di attendere gli atti. Le strutture editoriali coinvolte hanno confermato collaborazione piena con la magistratura, ribadendo protocolli interni tracciabili e audit in corso. Alcune associazioni di categoria hanno chiesto chiarezza rapida per evitare derive speculative.

I pm stanno incrociando le dichiarazioni di Alfonso Signorini con acquisizioni documentali e testimonianze di area produttiva, valutando eventuali discrepanze temporali e catene decisionali. Gli inquirenti puntano a verificare la coerenza tra email, verbali di riunione e autorizzazioni interne, senza escludere ulteriori convocazioni.

Sul fronte mediatico, l’attenzione resta alta ma improntata a prudenza: limitate prese di posizione pubbliche, nessuna sanzione interna annunciata, focus su procedure e governance. In parallelo, la difesa insiste su un perimetro d’azione definito e su riscontri già depositati, chiedendo tempi certi e rispetto della riservatezza.

Prossimi passi della procura

La procura programmerà verifiche su log di accesso, metadati e versioning dei documenti interni, incrociando i flussi autorizzativi con timeline produttive e corrispondenza istituzionale. Previsti accessi mirati a sistemi di gestione documentale e audit di conformità su procedure interne.

Saranno valutate ulteriori audizioni di profili amministrativi, legali e compliance, con eventuali confronti tra testimoni per chiarire discrepanze su tempi e responsabilità operative. Possibili deleghe alla polizia giudiziaria per acquisizioni tecniche e perizie sui dispositivi aziendali.

Entro breve, richieste di integrazione documentale verso strutture editoriali e partner, con focus su protocolli di approvazione, matrici RACI e presidi di controllo. Solo al termine del quadro istruttorio preliminare i pm decideranno su nuove iscrizioni o su archiviazioni delle ipotesi prive di riscontri qualificati.

FAQ