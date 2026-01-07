Alfonso Signorini confermato direttore di Chi: retroscena, poteri rafforzati e cosa cambierà davvero

Conferma del ruolo in mondadori

Alfonso Signorini resta al vertice di Chi in qualità di direttore editoriale, conferma arrivata tramite Massimo Borgnis, direttore responsabile del settimanale. La scelta riguarda esclusivamente l’ambito Mondadori e non viene toccata dalle vicende giudiziarie in corso.

Borgnis, subentrato alla direzione operativa della testata nel 2023, ha ribadito la continuità del progetto editoriale, con Signorini concentrato sul coordinamento strategico dei contenuti.

La permanenza in Chi è ritenuta compatibile con l’attuale situazione, poiché non comporta sovraesposizione mediatica e consente di mantenere stabilità alla linea del brand.

Autosospensione dagli impegni televisivi

Alfonso Signorini ha interrotto volontariamente l’attività televisiva su Canale 5 dopo l’iscrizione nel registro degli indagati legata all’esposto di Antonio Medugno. Decisione motivata dalla “gogna mediatica”, come riferito dalla sua legale, e ritenuta incompatibile con la serenità necessaria alla conduzione.

L’iscrizione, definita atto dovuto dalla pm Letizia Mannella, non modifica la scelta: la sospensione è cautelativa e riguarda solo la tv.

In questo quadro, l’eventuale ritorno del Grande Fratello Vip è da considerarsi senza la sua conduzione finché perdureranno le condizioni di pressione mediatica indicate dalla difesa.

Prospettive e impatto sull’immagine pubblica

La permanenza di Alfonso Signorini in Mondadori riduce l’esposizione e consente di preservare credibilità professionale nel perimetro editoriale, mentre la pausa tv limita il rischio di polarizzazione.

La difesa lo definisce “sereno” sul piano penale, ma rileva un danno reputazionale significativo, con ricadute emotive che richiederanno valutazioni tecniche.

In prospettiva, la distinzione tra funzione editoriale e ruolo televisivo resta centrale: la prima appare sostenibile, la seconda dipenderà dall’evoluzione del caso e dal clima mediatico.

FAQ

  • Chi ha confermato il ruolo di Alfonso Signorini in Chi?
    La conferma è arrivata da Massimo Borgnis, direttore responsabile di Chi.
  • La sospensione riguarda anche Mondadori?
    No, interessa solo gli impegni televisivi su Canale 5.
  • Perché si è autosospeso dalla tv?
    Per la “gogna mediatica” indicata dalla difesa come incompatibile con l’attività di conduzione.
  • L’iscrizione nel registro degli indagati cosa comporta?
    È stata definita atto dovuto dalla pm Letizia Mannella, senza effetti automatici sul lavoro editoriale.
  • Il Grande Fratello Vip può tornare con Signorini?
    Al momento l’eventuale ritorno sarebbe senza la sua conduzione.
  • Qual è l’impatto sull’immagine pubblica?
    Rischio reputazionale alto in tv, mitigato dal profilo più tecnico del ruolo in Chi.

