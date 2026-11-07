7 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Agenti AI, modelli in locale e menti sintetiche: il 25 novembre a Chiasso «L’impresa potenziata{ai}∴»

In regalo 2 biglietti per il Conservatorio di Milano , colazione offerta Mercoledì 25 novembre 2026 · Chiasso · ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria ISCRIVITI ALL’EVENTO →

L’intelligenza artificiale è già al lavoro nelle aziende: redazioni, uffici marketing, commerciali e finanza usano gli agenti AI in produzione. Oggi la domanda non è più se usarla, ma come usarla bene. Ogni domanda fatta a un’AI in rete è un dato aziendale che esce dall’azienda; ogni agente lasciato senza controllo prende decisioni di cui qualcuno dovrà rispondere. «L’impresa potenziata{ai}∴» nasce per questo: è un appuntamento indispensabile per guidare le imprese verso un uso consapevole dell’intelligenza artificiale, con casi reali, numeri misurati e regole chiare. Quali processi affidare a un agente e quali lasciare alle persone, chi controlla e chi risponde degli errori, dove restano i dati e cosa chiedono la legge svizzera sulla protezione dei dati e l’AI Act: sono le risposte che imprenditori e manager porteranno a casa, perché l’AI potenzi le persone e non le sostituisca.

Gli agenti di intelligenza artificiale non si limitano più a rispondere: pianificano, eseguono e verificano. È da qui che parte «L’impresa potenziata{ai}∴», l’evento organizzato da Datamoney.ch mercoledì 25 novembre 2026, dalle 13:30 alle 18:30, al Lifestyle Innovation Hub di Chiasso, il nuovo polo dell’innovazione inaugurato il 7 ottobre in Piazza Indipendenza, nell’ambito delle Swiss {ai} Weeks e con il patrocinio del Comune di Chiasso. Assodigitale è media partner dell’evento.

Chi partecipa in sala riceve un regalo: la Fondazione La Società dei Concerti offre a ogni partecipante presente due biglietti per un concerto nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, con la colazione offerta. È un invito per due, uno per sé e uno per chi si vuole: i biglietti vengono consegnati in sala, a chi si presenta all’evento.

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Il filo conduttore è un numero: dodici mesi. Secondo gli organizzatori è il tempo che resta alle aziende per potenziarsi con l’intelligenza artificiale, prima che sia il mercato a scegliere. Potenziarsi, precisano, non significa sostituire le persone: significa metterle in condizione di fare di più, meglio e più in fretta, con agenti che lavorano al loro fianco e dati che restano in azienda. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

Quattro sessioni, dalla teoria alla produzione

Il programma si apre alle 13:30 con il benvenuto di Michele Ficara Manganelli, fondatore di Datamoney.ch. Alle 13:45 il saluto del Sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni, con il municipale Luca Bacciarini; alle 14:00 lo scenario dell’AI agentica nelle imprese. Poi quattro sessioni costruite come un confronto, non come una serie di monologhi: un moderatore, tre relatori e domande vere dal pubblico.

Sessione 1 · Agenti al lavoro (14:15). Come potenziare l’impresa con l’AI agentica: quali processi si possono affidare a un agente già domani, come si guida un team in cui lavorano persone e agenti, chi controlla l’agente e chi risponde dei suoi errori. Modera Michele Ficara Manganelli, con Giorgia Ventura (International Care Company), l’avv. Lars Schlichting (LEXIFY), esperto di regolamentazione blockchain, crypto asset e nuove tecnologie, che parlerà della responsabilità dell’agente AI, e Ruben Sbaffoni (Locarnini e Partners Assicurazioni SA), che racconterà come usa l’intelligenza artificiale per creare testi, articoli e immagini.

Come potenziare l’impresa con l’AI agentica: quali processi si possono affidare a un agente già domani, come si guida un team in cui lavorano persone e agenti, chi controlla l’agente e chi risponde dei suoi errori. Modera Michele Ficara Manganelli, con Giorgia Ventura (International Care Company), l’avv. Lars Schlichting (LEXIFY), esperto di regolamentazione blockchain, asset e nuove tecnologie, che parlerà della responsabilità dell’agente AI, e Ruben Sbaffoni (Locarnini e Partners Assicurazioni SA), che racconterà come usa l’intelligenza artificiale per creare testi, articoli e immagini. Sessione 2 · La rivoluzione della AI (15:00). Cosa si devono aspettare le aziende: quali cambiamenti sono già reali e quali sono ancora promesse. Modera Marilena Viotto (FENIX-GROUND), con l’avv. Valeria Marina Affer (l&T’s studio legale, Fondazione ENIA), che parlerà di prompt e trasferimento cognitivo e dei rischi per le aziende, il professor Marco Bacini (Università LUM) e Annalisa Ferrazzi (Senior Data Strategist).

Cosa si devono aspettare le aziende: quali cambiamenti sono già reali e quali sono ancora promesse. Modera Marilena Viotto (FENIX-GROUND), con l’avv. Valeria Marina Affer (l&T’s studio legale, Fondazione ENIA), che parlerà di prompt e trasferimento cognitivo e dei rischi per le aziende, il professor Marco Bacini (Università LUM) e Annalisa Ferrazzi (Senior Data Strategist). Sessione 3 · AI ON PREM, sovranità del dato e cybersicurezza (16:00). Perché è meglio che i dati rimangano a casa: ogni domanda fatta a un’AI in rete è un dato aziendale che esce dall’azienda, mentre i modelli in locale permettono di usare la stessa potenza tenendo tutto dentro le proprie mura. Si parlerà di quanto costa un’AI in casa rispetto a quella in abbonamento , di legge svizzera sulla protezione dei dati e AI Act, del rischio di dipendere da pochi fornitori esteri. Modera Gigi Beltrame (BusinessCommunity.it), con Paolo Siligoni (Swiss Crowd SA: agenti di intelligenza artificiale, blockchain e sicurezza informatica per le aziende) e Davide Cuttini, Head of R&D di Brainyware.

Perché è meglio che i dati rimangano a casa: ogni domanda fatta a un’AI in rete è un dato aziendale che esce dall’azienda, mentre i modelli in locale permettono di usare la stessa potenza tenendo tutto dentro le proprie mura. Si parlerà di quanto costa un’AI in casa rispetto a quella in , di legge svizzera sulla protezione dei dati e AI Act, del rischio di dipendere da pochi fornitori esteri. Modera Gigi Beltrame (BusinessCommunity.it), con Paolo Siligoni (Swiss Crowd SA: agenti di intelligenza artificiale, blockchain e sicurezza informatica per le aziende) e Davide Cuttini, Head of R&D di Brainyware. Sessione 4 · Robotica e futuri umanoidi (16:45). Robot e umanoidi escono dai laboratori e arrivano in magazzini, fabbriche e servizi: quali lavori cambiano per primi, quali competenze rendono una persona indispensabile accanto a un robot, quanto costa e quanto rende oggi un robot in azienda. Modera Paolo Brambilla (Trendiest Media, La Mia Finanza), con la musicista e produttrice Cécile Prakken e altri due relatori da annunciare.

Quattro case history: dall’orchestratore agentico alla mente sintetica

Alle 14:45 Deodato Salafia, CEO di Deodato Gallery S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, racconterà come la revisione contabile del primo semestre 2026 sia stata condotta end to end da un orchestratore agentico, con il management nel ruolo di chi controlla e sottoscrive e non di chi esegue. Si parte dai processi, profilati e rivisti con tecniche di ingegneria agentica, e dal patrimonio informativo, che diventa un insieme di dati contestualizzati ma verificabili con invarianti formali: da risorsa operativa a infrastruttura per agenti e decisioni.

Alle 15:30 la special case history «Tutto bello. Ma da dove si parte?» con Antonio Corrias, partner di Advanced Smart Solutions, e Davide Berardino, fondatore e CEO di Bryan Srl · IA in Azienda: le quattro scorciatoie che quasi tutte le aziende provano e che non funzionano, e le cinque mosse che portano dalla prima fotografia al primo progetto pilota in 90 giorni.

Alle 16:30 Roberto Preatoni, fondatore di RIMS (Relational Identity Manifold System), presenterà RIMS 1.1, un sistema già realizzato e funzionante: una mente sintetica multidimensionale dotata di un’identità cognitiva persistente, capace di organizzare memoria, esperienze e criteri di decisione. Lo stesso principio apre nuove prospettive per agenti AI, androidi e robotica umanoide.

Alle 17:15 Lucia Cimini, storica, scrittrice e opinionista TV, chiude con «Diamo valore al talento: la musica dal vivo nell’era dell’intelligenza artificiale», il caso della Fondazione La Società dei Concerti: l’AI può aiutare a conoscere meglio il pubblico e a far scoprire i giovani artisti, mentre il talento di chi suona e l’emozione dell’ascolto dal vivo restano umani. In tutto oltre diciotto relatori tra imprese, media e territorio.

Un ringraziamento speciale agli sponsor

«L’impresa potenziata{ai}∴» è possibile grazie agli sponsor che hanno scelto di sostenerla: Dagorà – Lifestyle Innovation Hub, Swiss {ai} Weeks, IAIA – Intelligenza Artificiale in Azienda con Advanced Smart Solutions e Bryan, protagonisti della special case history delle 15:30, Trendiest, la Fondazione Spremberg e Palazzi Cielo Terra. È anche grazie a loro che l’ingresso resta gratuito per tutti i partecipanti. Accanto agli sponsor, i partner e i media partner dell’evento.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria: chi si registra riceve via mail il biglietto da mostrare all’accredito, che apre alle 13:00. A chi partecipa in sala la Fondazione La Società dei Concerti regala 2 biglietti per un concerto al Conservatorio di Milano, colazione offerta. I lavori si chiudono alle 17:30 e proseguono con un aperitivo di networking fino alle 18:30. Il Lifestyle Innovation Hub è in Piazza Indipendenza 5, a pochi passi dalla stazione FFS di Chiasso: ecco come arrivare in treno e in auto.

Ingresso gratuito, posti limitati: l’iscrizione è obbligatoria A chi partecipa in sala, 2 biglietti per un concerto al Conservatorio di Milano, colazione offerta ISCRIVITI ALL’EVENTO →