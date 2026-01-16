Achille Lauro chiede Perdutamente a Sanremo: omaggio alle vittime di Crans-Montana, appello che divide Italia

Appello per un omaggio a Sanremo

Milano, 16 gennaio 2026 — Sui social cresce la richiesta di un omaggio a Sanremo per le vittime di Crans-Montana, con al centro “Perdutamente” di Achille Lauro. L’appello nasce dopo l’ultimo saluto ad Achille Barosi, quando la madre ha intonato il brano durante il funerale del sedicenne, uno dei sei ragazzi morti nella strage di Capodanno in Svizzera. La stessa canzone è risuonata anche all’artistico di via Lanzone, durante la commemorazione organizzata da compagni e personale scolastico.

Gli utenti chiedono che Lauro, pur non essendo in gara, possa salire sul palco dell’Ariston per un tributo “in memoria dei ragazzi”, definito da molti “un gesto necessario”. L’invocazione coinvolge i nomi delle giovani vittime, tra cui la milanese Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Sofia Prosperi, e punta a trasformare un brano divenuto simbolo di condivisione e conforto in un momento collettivo di memoria.

L’onda emotiva sottolinea il valore della musica come strumento di elaborazione del lutto e richiama la responsabilità del Festival nel dare spazio a un ricordo sobrio e rispettoso. “Perdutamente” è indicata come la colonna sonora più autentica per rappresentare il dolore e la vicinanza a famiglie e comunità colpite, con l’auspicio di un omaggio ufficiale sul palco più seguito d’Italia.

Il messaggio di Achille Lauro

Achille Lauro ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sobrio su Instagram, evitando immagini e riferimenti promozionali. Su sfondo nero, il cantautore ha scritto di sentirsi “vicino con tutto il cuore ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie”, riconoscendo “un dolore che va oltre le parole”. Ha aggiunto di essere accanto a loro “con tutto l’amore possibile”, mantenendo un profilo rispettoso e misurato.

Nel testo non compaiono menzioni a “Perdutamente”, nonostante il brano sia divenuto simbolo di lutto condiviso dopo i funerali. La scelta di non citarlo ha spostato l’attenzione esclusivamente sulle vittime e sui loro cari, senza sovrapporre la narrazione artistica alla tragedia.

La delicatezza del gesto è stata valorizzata dagli utenti che hanno definito i ragazzi “gli Angeli di Crans-Montana”. Il messaggio ha contribuito a saldare la richiesta di un tributo sobrio a Sanremo, coerente con il tono empatico adottato dall’artista romano e con l’esigenza di un ricordo istituzionale e rispettoso.

Attesa per il Festival e possibili tributi

Il Festival di Sanremo prenderà il via il 24 febbraio, a Olimpiadi concluse, con la conduzione di Carlo Conti e la co-conduzione di Laura Pausini. La presenza di Achille Lauro non è prevista in gara, ma l’attenzione del pubblico resta alta sull’eventualità di un momento di memoria dedicato alle vittime di Crans-Montana.

Ad oggi non sono state rese note le modalità di un eventuale omaggio sul palco dell’Ariston. La richiesta di un tributo sobrio e istituzionale si intreccia con l’esigenza di rispettare i tempi delle famiglie e dei sopravvissuti, alcuni dei quali sono ancora in cura al Niguarda di Milano.

Nell’ambito della kermesse, l’ipotesi più citata sui social è un ricordo essenziale, senza enfasi, eventualmente affidato a pochi minuti di silenzio, a un messaggio del conduttore o a un’esecuzione dedicata. Qualunque scelta, sottolineano i promotori, dovrà evitare sovraesposizioni e mantenere il baricentro sulle vittime e sulla comunità colpita.

L’anno scorso Achille Lauro si era classificato settimo con “Incoscienti giovani”, poi certificata doppio platino, un precedente che conferma il peso simbolico dell’artista sul palco sanremese senza costituire, al momento, un indizio sulla struttura di un possibile tributo.

FAQ